Champions League seconda giornata, la programmazione tv: Rangers-Napoli spostata a mercoledì e in onda su Canale 5

Condividi su

Tra martedì 13 e mercoledì 14 settembre si gioca la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. La competizione, che ha fatto il suo esordio la scorsa settimana, è in onda su Sky, Mediaset e Amazon Prime Video.

Champions League seconda giornata, le partite del martedì

I primi impegni della seconda giornata di Champions League sono in programma, come detto, a partire dal 13 settembre. In tale data scende in campo l’Inter, che alle ore 18:45 è chiamata all’importante appuntamento contro il Viktoria Plzen. La partita si gioca in Repubblica Ceca ed è in programmazione su Mediaset Infinity e Sky. Sull’emittente satellitare, il match è trasmesso su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252.

Juventus e Milan scendono in campo il mercoledì

La seconda giornata di Champions League prosegue, per le italiane, mercoledì 14 settembre con le partite della Juventus e del Milan. I rossoneri, alle ore 18:45, fanno il loro esordio in casa, ospitando la Dinamo Zagabria. Esattamente come avvenuto per gli impegni del martedì, è possibile seguire il Milan su Mediaset Infinity e su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

I bianconeri, dal canto loro, scendono in campo dalle ore 21:00 contro i portoghesi del Benfica. A tal proposito, l’appuntamento è un’esclusiva di Amazon Prime Video.

Champions League seconda giornata, Rangers-Napoli slitta al mercoledì dopo il decesso della Regina Elisabetta

La seconda giornata di Champions League, nelle ultime ore, ha avuto un importante cambio di programmazione. Rangers-Napoli, che si sarebbe dovuta giocare martedì, è invece spostata al mercoledì. La sfida, prevista sempre alle 21:00, è slittata di 24 ore per motivi di ordine pubblico, in seguito alla morte della Regina Elisabetta. L’incontro, che si disputa in Scozia, è visibile su Mediaset Infinity e su Sky (canali 201 e 252). Il Napoli di Luciano Spalletti, capace di vincere 4 a 1 contro il Liverpool nel primo impegno in Champions, è in onda anche in chiaro su Canale 5.

Gli altri impegni del turno

Al di là delle squadre nostrane, il calendario della seconda giornata di Champions League prevede diverse altre sfide molto interessanti. Nella giornata del 13 settembre si gioca innanzitutto il big match tra il Bayern Monaco e il Barcellona, con fischio di inizio a partire dalle ore 21:00. L’evento è trasmesso su Mediaset Infinity, Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253. Sempre martedì, poi, si gioca Liverpool-Ajax, in programmazione dalle 21:00 su Mediaset Infinity, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K e Sky Sport 254.

La seconda giornata di Champions League, per il giorno del mercoledì, comprende alle 21:00 Manchester City-Borussia Dortmund. Il match ha come protagonista l’attaccante Halland, oggi tra le fila del City ma che deve gran parte della carriera alla squadra tedesca. La partita è trasmessa su Mediaset Infinity, Sky Sport 4k e Sky Sport 255.