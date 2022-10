Formula 1 Stati Uniti, la programmazione tv: Red Bull alla ricerca della vittoria matematica

Condividi su

Venerdì 21 ottobre ha preso il via il week end di Formula 1 degli Stati Uniti. L’appuntamento è il quartultimo in calendario per il Mondiale, che tuttavia ha già il proprio vincitore. Max Verstappen, infatti, si è laureato ufficialmente campione nell’impegno del Giappone di due settimane fa.

Formula 1 Stati Uniti, cosa serve alla Red Bull per vincere la classifica costruttori

Il fine settimana di Formula 1 negli Stati Uniti si corre in Texas, presso il circuito di Austin. I tre giorni di corsa potrebbero chiudere ufficialmente i discorsi legati alla vittoria del Mondiale dei costruttori. A tal proposito, per la Red Bull è necessario non perdere più di 18 punti dalle Ferrari guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Gli impegni iniziali della Formula 1 negli Stati Uniti sono state in calendario venerdì 21 ottobre. In tale data si sono disputate le prime due prove libere. La sessione di partenza è stata prevista per le 21:00, mentre la seconda è seguita dalle ore 24:00. Entrambe sono in programmazione su Sky, ai canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Il commento è a cura di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Formula 1 Stati Uniti, le qualifiche del sabato

Il week end di Formula 1 degli Stati Uniti va avanti sabato 22 ottobre. Alle 21:00 si corre la terza e ultima prova libera, visibile in diretta e in esclusiva solo su Sky Sport Formula 1. Dalle ore 24:00, l’appuntamento del Texas entra nel vivo con l’importante sessione delle qualifiche. Queste ultime, in particolare, permettono di determinare la griglia di partenza in vista della gara del giorno successivo.

La diretta televisiva è garantita dall’emittente satellitare, che la trasmette su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K. Le qualifiche, inoltre, sono fruibili in diretta e in chiaro anche su TV8. Il commento, oltre che dai già citati Carlo Vanzini e Roberto Chinchero, è a cura di Marc Genè.

La gara della domenica

Il fine settimana di Formula 1 negli Stati Uniti si conclude domenica 23 ottobre. In tale data, a partire dalle ore 21:00, si accendono i semafori verdi del via alla gara. L’appuntamento, come accaduto per le qualifiche, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1, Sky Sport 4K e TV8. Il commento è di Vanzini, Chinchero e Genè, ai quali si aggiungono anche gli interventi di Matteo Bobbi. Il pre e il post Gran Premio è occupato da Paddock Live, approfondimento condotto da Federica Masolin e Davide Valsecchi. Tutte le sessioni sono trasmesse in diretta streaming: le piattaforme di riferimento, in tal senso, sono Now TV e Sky Go.