Verissimo 22-23 ottobre, anticipazioni: tra gli ospiti Stefania Orlando, Simona Cavallari ed Heather Parisi

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, alle ore 16:30 su Canale 5, vanno in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma pomeridiano è condotto da Silvia Toffanin. Il doppio appuntamento è trasmesso in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Verissimo 22-23 ottobre, gli ospiti del sabato

A Verissimo di sabato 22 ottobre presenziano numerosi ospiti. In primis Stefania Orlando, conduttrice per anni volto in Rai, dove ha guidato show del calibro de I Fatti Vostri. Durante la sua presenza, la Orlando parla della vita sentimentale. Da poche settimane, infatti, ha annunciato sui social la fine della relazione con Simone Gianlorenzi, con il quale era sposata da tre anni. Inoltre, nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, racconta i suoi ultimi progetti lavorativi.

A Verissimo del 22 ottobre è attesa l’attrice Simona Cavallari. L’artista, per anni, è stata il volto di punta della fiction Mediaset intitolata Squadra Antimafia, dove ha interpretato l’iconico personaggio di Claudia Mares. Dopo qualche tempo di assenza dal piccolo schermo, Cavallari è tornata, presenziando nel cast di Viola come il mare.

Dodi Battaglia parla del suo stato di salute

Durante Verissimo del 22 ottobre interviene anche Dodi Battaglia. Il chitarrista, tra i volti principali dei Pooh, nelle scorse settimane ha fatto preoccupare i tanti fan in seguito a un malore improvviso avuto in un concerto a Bologna. Con Silvia Toffanin racconta per la prima volta cosa gli è accaduto e le sue condizioni attuali.

Tra i partecipanti della puntata del sabato figura la scrittrice Melissa Panarello. L’autrice parla a quasi venti anni di distanza di Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire, che nel 2003 creò un vero e proprio caso editoriale. Infine, Silvia Toffanin dialoga con Marina Massironi e Maria Amelia Monti. Le due attrici presentano il loro spettacolo teatrale intitolato Il marito invisibile.

Verissimo 22-23 ottobre, i protagonisti della domenica

A Verissimo di domenica 23 ottobre Silvia Toffanin racconta un’importante storia d’amore: quella tra Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara. I due sono convolati a nozze lo scorso settembre e nel programma sono mostrate per la prima volta le immagini della cerimonia. Atteso, poi, Garrison Rochelle, coreografo e ballerino per anni tra i professori di Amici di Maria De Filippi.

Nella puntata domenicale di Verissimo, inoltre, Silvia Toffanin intervista Heather Parisi. La showgirl è tra i volti più iconici dello spettacolo italiano negli anni ‘80 e ‘90, partecipando a show come Fantastico e Azzurro. Infine, Tina Cipollari mostra un lato inedito di sé, presentando il libro Piume di struzzo – storia di una donna, uscito in libreria da pochi giorni.