Mondiali Qatar, Alessandra De Stefano conduce Il Circolo dei Mondiali: anticipazioni

È stata la trasmissione rivelazione del palinsesto di Rai Sport delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e, in occasione dei Mondiali di calcio, la TV di Stato ha deciso di riproporla. Stiamo parlando de Il Circolo degli Anelli, che per l’occasione prende il nome di Il Circolo dei Mondiali.

Il Circolo dei Mondiali, il format ha ottenuto risultati sorprendenti durante i Giochi Olimpici

Il fatto che la Rai abbia scelto di puntate tutto su Il Circolo dei Mondiali, in realtà, non stupisce. Come già detto, infatti, il programma Il Circolo degli Anelli ha avuto un ottimo successo durante l’ultima estate televisiva, quando ha raccontato i grandi risultati ottenuti dalla spedizioni italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Il format, nella prima ed unica stagione fino ad ora trasmessa, è composto da 18 puntate, tutte nei palinsesti di Rai 2. Dopo un inizio un po’ in sordina, con il passare dei giorni Alessandra De Stefano e il resto del cast hanno ottenuto ascolti crescenti, sino ad arrivare a punte di quasi 2 milioni di telespettatori medi. Dati Auditel sicuramente facilitati dalle tante medaglie vinte dai nostri atleti. Fattore, questo, che sarà invece assente a novembre, in quanto l’Italia non ha centrato la qualificazione ai Mondiali.

Il Circolo dei Mondiali, il programma ha ottenuto la promozione su Rai 1

Ma quale sarà la programmazione tv de Il Circolo dei Mondiali? Oltre al nome, il programma presenta un’altra, importantissima novità: lo spostamento di rete. Il racconto delle Olimpiadi, infatti, era affidato a Rai 2 ma in occasione dei campionati di Qatar lo show si sposta su Rai 1.

Per quanto riguarda la messa in onda, per assistere al format occorre attendere la seconda serata. Sulla rete ammiraglia è in programmazione tutti i giorni la partita presente in calendario alle ore 20:00. Il match termina circa alle 22:00, con la linea che poi si sposta allo studio condotto da Alessandro Antinelli direttamente da Doha. Successivamente, prende il via proprio Il Circolo dei Mondiali, in diretta per circa un’ora sino alle 23:30. Da tale orario e per altri 60 minuti circa, il programma prosegue ed è visibile esclusivamente in diretta streaming su Rai Play. L’esordio avviene lunedì 21 novembre.

Il cast della trasmissione

Il Circolo dei Mondiali non cambia di molto dal punto di vista dei contenuti. Al centro delle puntate, infatti, vi è il racconto della giornata sportiva. Per farlo, spazio a numerosi servizi, collegamenti e interviste. Per quanto riguarda il cast, la conduttrice è ancora una volta Alessandra De Stefano, direttrice in carica di Rai Sport. Con lei tornano gli opinionisti Sara Simeoni e Yuri Chechi. A tale parterre si aggiungono molti altri esperti del mondo del calcio. Su tutti Lele Adani e Antonio Di Gennaro, tra i commentatori tecnici della TV di Stato. Non mancano nemmeno ex calciatori, tra i quali Claudio Marchisio e Sebino Nela. Infine è atteso Paolo Maggioni, giornalista radiofonico e di Rai News 24.