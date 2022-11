Champions League, la programmazione tv della sesta giornata: orari, calendario, dove vedere i match

Condividi su

A partire da martedì 1° novembre inizia la sesta giornata di Champions League. Il prossimo turno chiude definitivamente la fase a gironi e, per questo, vengono emessi tutti gli ultimi verdetti. Le prime due compagini di ogni gruppo accedono agli ottavi di finale. Le terze retrocedono in Europa League, mentre le ultime sono eliminate da ogni competizione.

Champions League sesta giornata, i match del martedì

La sesta giornata di Champions League parte, dunque, martedì 1° novembre. In tale data, dalle ore 21:00, scende in campo l’Inter di Simone Inzaghi che, a San Siro, accoglie il Bayern Monaco. La partita non ha particolari interessi legati alla classifica. Entrambi i club, infatti, sono già qualificati al turno successivo, con il Bayern che ha ipotecato da qualche settimana il primo posto nel gruppo. L’incontro è trasmesso su Mediaset Infinity e su Sky, che la inserisce nei palinsesti di Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253. Inoltre, la sfida è l’unica ad andare in onda in chiaro su Canale 5.

La sesta giornata di Champions League prosegue con il big match tra il Liverpool e il Napoli. Anche in questo caso, le due squadre hanno già la certezza matematica della qualificazione. I Reds, però, in caso di vittoria agguanterebbero a quota 15 punti i Partenopei, che a loro volta cercano il record: sei vittorie in altrettante partite. La partita è visibile su Mediaset Infinity, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252.

Champions League sesta giornata, le sfide del mercoledì

La sesta giornata di Champions League va avanti mercoledì 2 novembre. Alle 21:00, presso l’Allianz Stadium di Torino, la Juventus gioca contro il Paris Saint Germain. I bianconeri, oramai fuori dagli ottavi, devono cercare una vittoria valida per l’orgoglio e per centrare la qualificazione in Europa League. È possibile assistere all’appuntamento sportivo su Mediaset Infinity, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Infine, la sesta giornata di Champions League per le italiane termina con Milan – Salisburgo. L’incontro è decisivo per la qualificazione: i due club che si fronteggiano, infatti, sono attualmente il secondo e il terzo del gruppo, rispettivamente a quota 7 e 6 punti. La sfida è offerta solo da Amazon Prime Video.

Gli altri match

Al di là delle squadre italiane, grande interesse desta il Girone D. Nel gruppo tutte e quattro le compagini sono ancora in piena corsa per la qualificazione. Ad oggi, la prima classificata è il Tottenham con 8 punti. Seguono, a meno uno, lo Sporting Lisbona e l’Eintracht Francoforte. Chiude la classifica con sei punti l’Olympique Marsiglia. Nella sesta giornata di Champions League, il calendario mette di fronte Marsiglia – Tottenham e Sporting – Eintracht. Entrambi hanno il fischio di inizio previsto per le 21:00 e sono in onda su Mediaset Infinity e Sky.