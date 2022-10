Stasera in tv martedì 1 novembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 1 novembre 2022. Su Raitre, l’attualità con @Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Rete 4, l’attualità con Fuori dal coro, programma condotto dal giornalista Mario Giordano.

Stasera in tv martedì 1 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, gli ultimi due episodi della fiction Sopravvissuti, con Lino Guanciale. Il primo episodio s’intitola, “Fantasmi”. I sopravvissuti si sentono braccati: non sanno chi sia il loro assalitore e devono nascondersi. Anita crede che il killer sia un parente di uno dei passeggeri morti sull’Arianna. Luca (Lino Guanciale) spinge Sylvie e le bambine a rifugiarsi dai genitori di lei. A seguire, il secondo episodio, “Espiazione”. Il cerchio si chiude attorno ai sopravvissuti: il pericolo è tale da mettere a rischio la sicurezza delle persone che sono loro vicine. Riusciranno a tenere nascoste quelle verità inconfessabili che potrebbero metterne in dubbio la credibilità?

Su Raidue, alle 21.20, il reality Il collegio. Accompagnate dalla voce di Nino Frassica continuano le giornate degli studenti catapultati nel 1958. A scuola è già tempo di verifiche, ma prima, per festeggiare il decennale della Costituzione, il Preside organizza una giornata speciale e scopre così che alcuni allievi hanno difficoltà a cantare l’inno italiano.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con @Cartabianca. Dialogando con gli ospiti in studio, Bianca Berlinguer fa il punto sulla situazione politica ed economica del nostro Paese. Riflettori puntati in particolare sulle prime mosse del governo, alle prese con un quadro complessivo tutt’altro che rassicurante, tra caro energia e inflazione in aumento.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Dalle polemiche parlamentari al rischio di una recessione economica, dal caro energia all’escalation della guerra in Ucraina… Non c’è argomento che sfugga alla vis polemica di Mario Giordano, che però non si accontenta di denunciare certe assurdità della politica: chiede risposte chiare e rapide.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio: Champions League. Si apre oggi il programma dell’ultima giornata della fase a gironi. Avversarie fortissime per le due squadre italiane impegnate stasera: a Monaco l’Inter affronta il Bayern, mentre il Napoli vola in Inghilterra dove sarà ospite del Liverpool.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Continuano gli appuntamenti con il programma condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Quest’ultima, nella puntata del 18 ottobre, ha vestito i panni da “Iena” in un servizio in cui si parlava di dismorfobia (il disturbo che nasce dall’eccessiva preoccupazione per difetti fisici).

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Che cosa pensano i telespettatori delle continue tensioni tra le forze politiche che hanno vinto le elezioni? Quali passi dovrebbe fare l’opposizione per riguadagnare terreno? Giovanni Floris ne parla con i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express, con Costantino della Gherardesca. La nona tappa porta il gruppo da Ras al-Khaimah ad Abu Dhabi. Nella prima missione, le coppie, prima di partire, devono imparare il tipico grido di benvenuto degli shiu e riprodurlo davanti a un maestro.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Il primo single, ospite della nuova puntata condotta da Flavio Montrucchio, è il timido Danilo. Residente in provincia di Bologna, il giovane si gioca tutte le carte per conquistare la bella Jamila, una studentessa di origini algerine.

I film di questa sera, martedì 1 novembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Shawn Levy, Real Steel, con Hugh Jackman, Evangeline Lilly. In un prossimo futuro, gli incontri di boxe vedono uno contro l’altro robot guidati dagli umani. L’ex pugile Charlie Kenton deve rimettere in sesto un vecchio modello.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di David Gordon Green, Stronger – Io sono più forte, con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany. La storia di Jeff Bauman, l’uomo che perse entrambe le gambe nell’attentato della maratona di Boston del 2013. Dovette affrontare una lunga riabilitazione fisica ed emotiva.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1955, di Mario Comencini, La bella mugnaia, con Sophia Loren. Nel corso dell’occupazione spagnola, in una Campania oppressa da tasse e balzelli, Luca il mugnaio riesce a cavarsela grazie alla bellezza di una moglie avvenente che gli causerà non pochi guai.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2012, di Philipp Stolzl, The expatriate – In fuga dal nemico, con Aaron Eckhart. Ben Logan, ex agente della Cia, lavora per una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza. Ma ben presto scopre di essere al centro di un complotto internazionale.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film commedia del 2019, di D. Boyle, Yesterday, con Himesh Patel. A causa di uno strano incidente, Jack, un mediocre cantautore, si risveglia in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo decide così di usare le loro canzoni per raggiungere il successo.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2007, di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima, con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi. La tranquilla esistenza del fruttivendolo Mariano e di sua moglie Miranda viene sconvolta quando un fotografo nota la donna e le propone di posare per un calendario.

Stasera in tv martedì 1 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Salvatore Allocca, Mancino naturale, con Claudia Gerini, Massimo Ranieri, Alessio Perinelli. Isabella, rimasta vedova, è disposta ad andare oltre le sue possibilità pur di dare al figlio, un dodicenne dotato di un sinistro eccezionale, una chance nel calcio professionistico.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’avventura del 2006, di Mel Gibson, Apocalypto, con Rudy Youngblood, Dalia Hernandez. Inseguito dai feroci guerrieri di una tribù nemica, il giovane maya Zampa di Giaguaro cerca di mettersi in salvo con la sua famiglia. Nel frattempo sbarcano i conquistadores.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Michael Mann, Nemico pubblico, con Johnny Depp, Christian Bale. Nel 1933 il rapinatore John Dillinger ripulisce una banca dopo l’altra e diventa l’incubo dell’Fbi. Ma un giorno l’agente speciale Melvin Purvis gli si mette alle calcagna.