Semifinali andata Europa League e Conference League, la programmazione tv: la Juve su Rai 1

Giovedì 11 maggio si svolgono le semifinali di andata di Europa League. La competizione calcistica è vicina alla conclusione: la finale, infatti, è in calendario il prossimo 31 maggio. In corsa per la vittoria ci sono ancora due italiane, ovvero la Juventus e la Roma. Per questo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha stabilito che entrambe le partite siano trasmesse in chiaro.

Europa League semifinali andata, la Juventus su Rai 1

La prima semifinale di andata di Europa League è quella che oppone la Juventus al Siviglia. L’incontro dell’Allianz Stadium di Torino è decisamente insidioso per i bianconeri. Gli spagnoli, nonostante le difficoltà in campionato, sono degli habitué del trofeo europeo. Nelle ultime nove edizioni, infatti, sono riuscite a sollevare la coppa quattro volte.

Il fischio di inizio della semifinale di andata è previsto per le ore 21:00. L’appuntamento è visibile in diretta su Sky, che la propone in palinsesto su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. La telecronaca è curata da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. In chiaro, invece, Juventus – Siviglia è in onda in diretta su Rai 1, che si collega per il prepartita dalle 20:35. Lo spazio è condotto da Marco Lollobrigida e tra gli ospiti spiccano Lele Adani e Marco Tardelli. Il commento, invece, è di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

La Roma di Josè Mourinho su TV8

La seconda semifinale di andata di Europa League è quella tra la Roma di Josè Mourinho e il Bayern Leverkusen. I padroni di casa accolgono i tedeschi con la speranza di replicare gli ottimi risultati ottenuti in Europa in questa stagione. Tra le mura di casa, infatti, hanno festeggiato ben cinque vittorie su sei match disputati.

La sfida è offerta alle 21:00 da Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253. In chiaro e gratuitamente, invece, è trasmessa in diretta su TV8, che punta a replicare i grandi ascolti del derby di Champions League tra il Milan e l’Inter di ieri. La telecronaca su ambedue le reti è di Riccardo Gentile e Aldo Serena.

Conference League semifinali di andata, la Fiorentina

Oltre all’Europa League, nella giornata dell’11 maggio si giocano anche le semifinali di andata di Conference League. In tale torneo è impegnata la Fiorentina, che allo stadio Franchi di Firenze cerca di qualificarsi per la finale ai danni del Basilea. È possibile seguire la partita dalle 21:00 solo su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254 e la telecronaca è di Davide Polizzi e Fernando Orsi.