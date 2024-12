Europa League e Conference League, la programmazione tv del 15 febbraio: Milan-Rennes su TV8

Giovedì 15 febbraio si svolgono gli spareggi di Europa League e Conference League. Le due competizioni sono visibili a pagamento su Sky e su DAZN.

Europa League 15 febbraio, alle 18:45 in scena la Roma

Gli spareggi di Europa League del 15 febbraio mettono a confronto le seconde classificate ai gironi e i team che sono retrocessi dalla Champions League. Per tale motivo non è impegnata l’Atalanta, che grazie al primo posto ottenuto nel suo raggruppamento è già agli ottavi di finale.

Per ciò che concerne l’Europa League, il calendario propone un primo, importante appuntamento alle 18:45. A quest’ora, infatti, scende in campo la Roma di Daniele De Rossi. Il club capitolino è impegnato nella difficile trasferta olandese contro il Feyenoord.

La partita è visibile in primis su Sky, nelle reti Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca, sull’emittente satellitare, è di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Inoltre, Feyenoord-Roma è visibile anche su DAZN con il racconto di Edoardo Testoni.

Europa League 15 febbraio, l’esordio del Milan su TV8

La fase degli spareggi di andata di Europa League del 15 febbraio procede alle 21:00. In tale orario esordisce nella competizione il Milan di Stefano Pioli, reduce dal terzo posto nel girone di Champions League. I rossoneri debuttano nel torneo in casa, a San Siro. Qui accolgono i francesi del Rennes, una compagine sempre molto insidiosa a causa della presenza nella rosa di tanti giovani talenti.

Milan-Rennes di Europa League è l’unica ad essere in onda in diretta e in chiaro. La rete di riferimento è TV8, dove la sfida è raccontata da Maurizio Compagnoni ed Aldo Serena. A loro è affidato il compito di raccontare l’incontro anche su Sky, che lo trasmette su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Infine, la partita con protagonisti i rossoneri è offerta da DAZN, che ha deciso di schierare come telecronista Stefano Borghi.

Le sfide più interessanti di Conference League

Il 15 febbraio si svolgono gli spareggi di andata di Conference League. In questo caso, le seconde classificate nei gironi affrontano i club retrocessi dall’Europa League. La Fiorentina, così come l’Atalanta, ha conquistato il primo posto nel girone e, dunque, è automaticamente agli ottavi di finale.

Tuttavia, su Sky e DAZN si svolgono comunque dei match decisamente interessanti. Fra questi è in calendario la partita fra l’Ajax e il Bodoe Glimt, al via dalle 21:00. Su DAZN è raccontato da Dario Mastroianni, mentre su Sky è in programma su Diretta gol ed è commentato da Paolo Ciarravano.