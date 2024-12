Serie A, la programmazione tv della 26° giornata: su Sky la Juventus e il match Fiorentina-Lazio

Venerdì 23 gennaio inizia la 26° giornata di Serie A 2023-2024. Il turno della massima competizione calcistica italiana è composto da dieci appuntamenti, tutti visibili in diretta e in esclusiva su DAZN. Su Sky, invece, sono trasmessi tre incontri.

Serie A 26° giornata 2023-2024, gli anticipi

La 26° giornata di Serie A inizia venerdì 23 febbraio, quando alle 20:45 si disputa il primo anticipo. In esso, scende in campo il Bologna di Thiago Motta, squadra rivelazione della stagione che, a sorpresa, è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. I rossoblù accolgono allo Stadio Dall’Ara l’Hellas Verona, che prova a dare continuità ai propri risultati dopo il buon pareggio ottenuto contro la Juventus.

La 26° giornata di Serie A 2023-2024 procede sabato, con altre tre partite. A partire dalle ore 15:00 si disputa lo scontro salvezza fra il Sassuolo e l’Empoli. Alle 18:00 segue il faccia a faccia fra la Salernitana e il Monza. Nell’anticipo serale delle 20:45 il Genoa si oppone all’Udinese. La sfida del Marassi apre la giornata di campionato per Sky.

Il calendario di domenica e lunedì

La 26° giornata di Serie A 2023-2024 va avanti domenica 25 febbraio. Alle 12:30 sia Sky che DAZN propongono la diretta dell’incontro fra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Alle 15:00, il Napoli campione d’Italia in carica esordisce con il nuovo tecnico Calzona in Sardegna, nell’insidiosa trasferta contro il Cagliari.

Dalle 18:00, invece, scende in campo l’Inter. I nerazzurri, attualmente primi in classifica, sono di scena presso lo Stadio Via del Mare di Lecce. Dalle 20:45 spazio al big match fra il Milan e l’Atalanta, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alle competizione europee.

La 26° giornata di Serie A termina lunedì con gli ultimi due posticipi. Alle 18:30 c’è il fischio di inizio di Roma-Torino. Il turno è chiuso alle 20:45 con la partita fra la Fiorentina e la Lazio, in onda sia su Sky che su DAZN.

Serie A 26° giornata 2023-2024, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 26° giornata di Serie A.

Genoa-Udinese : Massara e Minotti;

Juventus-Frosinone : Zancan e Marocchi;

Fiorentina-Lazio: Compagnoni e Marchegiani.

Queste, invece, le voci di DAZN per la 26° giornata di Serie A 2023-2024.