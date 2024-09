Serie A, la programmazione tv della 28° giornata: Juventus-Atalanta su DAZN, su Sky il Napoli

Venerdì 8 marzo inizia la 28° giornata di Serie A. Il campionato, in particolare, parte con l’anticipo che ha come protagonista il Napoli campione d’Italia in carica.

Serie A 28° giornata, il Napoli su Sky e DAZN

La 28° giornata di Serie A, come di consueto, è visibile integralmente in diretta su DAZN. Su Sky, invece, sono visibili solo tre appuntamenti. Si parte alle 20:45 di venerdì 8 marzo, quando il Napoli di Calzona accoglie presso lo stadio Diego Armando Maradona il Torino di Juric. La partita è visibile sia su DAZN che su Sky. L’emittente satellitare, in particolare, la trasmette sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213).

Il turno procede sabato 9 marzo, con altri quattro anticipi. Il primo, alle 15:00, è un importante scontro salvezza che oppone il Cagliari e la Salernitana. I padroni di casa, reduci dalla vittoria in trasferta contro l’Empoli, occupano il 18esimo posto in classifica. Gli ospiti, invece, sono in ventesima posizione. In contemporanea c’è un altro interessante scontro per non retrocedere fra il Sassuolo e il Frosinone, che occupano rispettivamente la 19esima e la 16esima posizione in classifica.

La 28°giornata di Serie A va avanti alle 18:00. In tale orario, la sorpresa della stagione Bologna prova a difendere il quarto posto contro l’Inter. I nerazzurri, primi in classifica, fino ad ora hanno dominato il campionato. Alle 20:45, il sabato di Serie A termina con Genoa-Monza, in onda su DAZN e su Sky Sport Uno (2o1), Sky Sport Calcio e Sky Sport 4k.

Gli incontri della domenica

La 28° giornata di Serie A procede domenica 10 marzo. Alle 12:30 termina il turno di campionato su Sky, che ha nei palinsesti di Sky Sport Calcio e di Sky Sport 251 il faccia a faccia fra il Lecce e l’Hellas Verona. Dalle 15:00, il Milan di Stefano Pioli accoglie a San Siro l’Empoli. Alle 18:00 c’è l’importante incontro fra la Juventus seconda in classifica e l’Atalanta, che invece è in piena lotta per un posto nelle competizioni europee.

La Fiorentina, alle 20:45, prova ad interrompere la corsa della Roma, che da quando è allenata da Daniele De Rossi ha ottenuto una lunga serie di risultati positivi. Infine, la 28° giornata di Serie A termina lunedì, con il posticipo delle 20:45 fra la Lazio e l’Udinese.

Serie A 28° giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 28° giornata di Serie A.

Napoli-Torino : Compagnoni e Marchegiani;

: Compagnoni e Marchegiani; Genoa-Monza : Marinozzi e Orsi;

: Marinozzi e Orsi; Lecce-Hellas Verona: Massara e Minotti.

Queste, invece, le voci selezionate da DAZN in occasione della 28° giornata di Serie A.