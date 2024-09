Serie A, la programmazione tv della 27esima giornata: l’Inter su Sky, Napoli-Juventus solo su DAZN

Venerdì 1° marzo prende il via la 27esima giornata di Serie A. Il massimo campionato calcistico italiano è trasmesso sia da DAZN che da Sky. La piattaforma OTT manda in onda in diretta tutte e dieci le partite. Sull’emittente satellitare, invece, sono fruibili in co-esclusiva tre incontri.

Serie A 27esima giornata, gli anticipi

La 27esima giornata di Serie A inizia, come già detto, il 1° marzo. A partire dalle ore 20:45, infatti, è in programma l’interessante sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli. Per entrambi i team si tratta di uno scontro diretto per l’accesso, nella prossima stagione, alle competizioni europee.

Il sabato, alle 15:00, una Salernitana alla disperata ricerca di punti è impegnata in trasferta contro l’Udinese. Tre ore più tardi, alle 18:00, è protagonista il Monza, che dà il benvenuto alla Roma di José Mourinho.

Alle 20:45, la 27esima giornata inizia anche per Sky, quando è nei palinsesti l’appuntamento che oppone il Torino e la Fiorentina, rispettivamente al decimo e settimo posto in classifica.

Atalanta-Bologna per un posto in Champions League

La 27esima giornata di Serie A procede domenica 3 marzo. Alle 12:30, Sky e DAZN offrono ai propri abbonati il match per la salvezza fra l’Hellas Verona e il Sassuolo. Alle 15:00, l’Empoli prova a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane contro il Cagliari di Claudio Ranieri. In contemporanea si affrontano il Frosinone e il Lecce.

Alle 18:00 il turno va avanti con il big match fra la quinta e la quarta classificata, ovvero l’Atalanta e il Bologna. Alle 20:45, il neo tecnico del Napoli Calzona esordisce in campionato allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Infine, la 27esima giornata di Serie A termina lunedì 4 marzo, alle 20:45. A tale ora è protagonista la capolista Inter, che prova a continuare la marcia trionfale per lo scudetto contro il Genoa.

Serie A 27esima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di Sky per la 27esima giornata di Serie A.

Torino-Fiorentina : Marinozzi e Minotti;

Hellas Verona-Sassuolo : Polizzi e Orsi;

Inter-Genoa: Gentile e Serena.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN in occasione della 27esima giornata di Serie A.