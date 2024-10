Amichevoli Internazionali marzo 2024: l’Italia su Rai 1, su Sky Spagna-Brasile e Francia-Germania

Da giovedì 21 a martedì 26 marzo 2024 si disputano le Amichevoli Internazionali di calcio. Fra le protagoniste c’è l’Italia, impegnata in una tournée negli Stati Uniti.

Amichevoli Internazionali marzo 2024, i match degli Azzurri

Il calendario dell’Italia nelle Amichevoli Internazionali di marzo 2024 inizia oggi, giovedì 21 marzo. Gli Azzurri, infatti, sono impegnati in Florida, dove affrontano il Venezuela. La partita, nel nostro paese, è visibile dalle ore 22:00 in diretta esclusiva su Rai 1 e Rai Play, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Le voci dei due raccontano anche la seconda Amichevole Internazionale, in onda da New York alle 21:00 di domenica 24 marzo. I nostri portacolori sfidano l’Ecuador. In entrambi i match della Nazionale, le interviste a bordocampo sono realizzate da Andrea Riscassi. I pre e post partita, invece, sono guidati da Alessandro Antinelli e Daniele Adani.

Le sfide dell’Italia sono trasmesse in differita alle 24:00 anche su Sky Sport Calcio (202). L’impegno con il Venezuela è narrato da Dario Massara, quello con l’Ecuador da Andrea Marinozzi.

Amichevoli Internazionali marzo 2024, gli appuntamenti su Mediaset

Le Amichevoli Internazionali coinvolgono, poi, Mediaset. In particolare, sabato 23, in prima serata su 20, è in onda il faccia a faccia tra la Francia e la Germania, due fra le compagini più attese di Euro 2024. Martedì 26, dalle 21:15 su 20, spazio all’incontro con protagoniste la Spagna di Luis de la Fuente e il Brasile di Dorival Junior.

Amichevoli Internazionali marzo 2024, il ricco calendario di Sky

Molte Amichevoli internazionali di marzo 2024 sono in onda su Sky. Giovedì 21, dalle 20:45, su Sky Sport Uno (201) il Portogallo accoglie la Svezia (telecronaca di Matteo Marceddu). Il giorno dopo, sempre alle 20:45, scendono in campo l’Olanda e la Scozia, visibili su Sky Sport 252 con il commento di Antonio Nucera.

Il sabato sono attesi tre match. I palinsesti di Sky Sport Uno presentano Slovacchia-Austria delle 18:00 e Francia-Germania delle 21:00. Il primo è raccontato da Dario Massara, il secondo da Fabio Caressa. Alle 20:00, invece, Nicola Roggero narra su Sky Sport Calcio il match Inghilterra-Brasile.

Le ultime Amichevoli Internazionali si svolgono martedì. Su Sky Sport Uno, alle 19:00, Paolo Ciarravano è la voce di Norvegia-Slovacchia, mentre alle 21:30 è protagonista Andrea Marinozzi con Spagna-Brasile. Alle 20:45, su Sky Sport Calcio, è visibile Inghilterra-Belgio, con la telecronaca di Federico Zancan.

Gli spareggi per Euro 2024

Oltre alle Amichevoli Internazionali, dal 21 al 26 marzo si giocano gli spareggi per gli Europei. Alle 18:00 scendono in campo la Georgia e il Lussemburgo. Alle 20:45, su Sky Sport Calcio c’è Diretta gol, che permette di seguire in contemporanea e in diretta tutti gli altri incontri. Questi sono Polonia-Estonia, Galles-Finlandia, Israele-Islanda, Bosnia-Ucraina e Grecia-Kazakistan. Le vincenti si affrontano nelle finali martedì 26 marzo.