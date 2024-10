Stasera in tv venerdì 22 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 22 marzo 2024. Su Rai3, il film documentario sulla vita e carriera di Paolo Villaggio, Mostruosamente Villaggio. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 22 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. Nella penultima puntata del talent show condotto da Antonella Clerici si esibiscono i 24 cantanti selezionati lo scorso venerdì da Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Stasera i coach devono scegliere i 12 finalisti che parteciperanno all’ultima puntata, in onda il 5 aprile.

Su Rai3, alle 21.20, il film documentario del 2024, di Valeria Parisi, Mostruosamente Villaggio. Vita e carriera di Paolo Villaggio (1932-2017) in un nuovo documentario diretto da Valeria Parisi. Attore, scrittore, comico, regista e sceneggiatore, dagli Anni 70 in poi Villaggio ha segnato la storia dello spettacolo italiano creando personaggi come il ragionier Ugo Fantozzi e il timido Giandomenico Fracchia.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica. Suor Angelica. L’opera di Puccini messa in scena da Luca Ronconi al Teatro alla Scala di Milano nel 2008 e diretta dal Maestro Riccardo Chailly. Nel cast, tra gli altri, il soprano Barbara Frittoli e il mezzo-soprano Mariana Lipovsek.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono in una nuova puntata i casi di cronaca della settimana e aggiornano il pubblico su alcuni delitti del passato più o meno remoto. Come la misteriosa morte di Liliana Resinovich e la strage di Erba, per cui è stata chiesta la revisione del processo.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra amara, con Hilal Altinbilek, Sibel Tascioglu, Polen Emre. Zuleyha (Hilal Altinbilek), che ha solo un giorno per pagare un ingente debito con il fisco, altrimenti le verrà pignorata la casa, decide di prestare a Fikret la cifra di cui lui ha bisogno. Poi chiede a Gaffur e Selamet di vendere i suoi gioielli per poter poi estinguere il debito. Betul lascia la casa di Colak.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Nel suo talk Diego Bianchi in arte Zoro ha trovato il modo di raccontare i fatti, anche quelli più imbarazzanti, con un pizzico di ironia per sorridere ma anche per riflettere. E non manca tanto spazio per il mondo dei social.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia 12. Seconda puntata della 12° stagione (per la prima volta in chiaro) che ha esordito con i Live Cooking per conoscere i 20 concorrenti ufficiali. A valutare i piatti tre chef stellati: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Fratelli di Crozza. Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è fra i personaggi più esilaranti dello show di Maurizio Crozza che anche in questa stagione ha confezionato tante nuove caricature. Non ci resta che vedere cosa ci aspetta stasera.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. A Roma, gli agenti immobiliari Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu si sfidano per individuare la casa dei sogni di alcuni clienti. Tra questi c’è Mauriziano, che vorrebbe trovare un quadrilocale con alcune caratteristiche precise.

I film di questa sera venerdì 22 marzo 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Eugenio Cappuccio, La mia ombra è tua, con Marco Giallini, Giuseppe Maggio. Emiliano (Giuseppe Maggio), neolaureato in Lettere e Vittorio (Marco Giallini), scrittore 60enne che vive da eremita dopo il successo del suo unico libro, sono diretti a Milano per partecipare a un festival. Il loro rocambolesco viaggio in auto viene seguito in diretta sui social da migliaia di persone.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Antoine Fuqua, The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington. Robert McCall, ex agente della Cia, si guadagna da vivere facendo l’autista. Ma torna in azione quando la sua amica Susan cade in un tranello durante le indagini su un omicidio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2000, di Jean-Jacques Annaud, Il nemico alle porte, con Jude Law. Stalingrado 1942, la città sta per cedere all’assedio dei nazisti. Ma un giovane cecchino dell’esercito sovietico riesce ad eliminare gli alti gerarchi tedeschi dando nuova speranza.

Italia 1 – 20 Mediaset – Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 1999, di Stephen Sommers, Animali fantastici e dove trovarli, con Brendan Fraser, Rachel Weisz. Anni 20. Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York dall’Inghilterra con una valigia piena di creature fantastiche. Ma il potenziale disastro incombe quando un ignaro Babbano, il pasticciere Jacob Kowalski (Dan Fogler), lascia inavvertitamente uscire dalla valigia alcune delle bestie di Newt.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Carl Rinsch, 47 Ronin, con Keanu Reeves. Giappone: il mezzosangue Kai si unisce a Oishi, il leader di un gruppo di Ronin. Insieme, cercano di vendicarsi del tiranno che ha ucciso il loro maestro, mettendo al bando i suoi seguaci guerrieri.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Edward Zwick, Blood diamond – Diamanti di sangue, con Leonardo DiCaprio. Sierra Leone, 1999. Nel pieno della guerra civile per il controllo delle miniere di diamanti, s’incrociano i destini di un ex mercenario, di un pescatore e di un giornalista.

Stasera in tv venerdì 22 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 19.40, il film commedia del 2023, di Philippe Lacheau, 2 matrimoni alla volta, con Philippe Lacheau, Elodie Fontan. Dopo aver promesso a Flo una relazione priva di bugie e inganni, Greg è pronto a sposarsi. Ma la sua eccentrica famiglia potrebbe rompergli le uova nel paniere.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2019, di Sam Mendes, 1917, con Dean-Charles Chapman, George Mackay. William e Tom, soldati britannici, affrontano i momenti più crudi della Prima Guerra Mondiale: intraprenderanno una pericolosa missione per salvare 1600 uomini dalla morte.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Paul King, Paddington 2. Paddington ha trovato nel negozio di antiquario del signor Gruber il regalo giusto per il centenario di zia Lucy. Ma il prezioso oggetto viene trafugato e Paddington farà di tutto per recuperarlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Gary McKendry, Killer elite, con Robert De Niro, Jason Statham. Danny, un sicario che ha deciso di ritirarsi, scopre che l’ex collega Hunter è stato rapito in Oman da uno sceicco che vuole vendicare la morte dei suoi figli. Per salvarlo rientra in azione.