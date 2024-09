Europei 2024, dove vedere Spagna-Italia del 20 giugno: la programmazione tv e gli orari di Sky e Rai

Giovedì 20 giugno è in programma la partita Spagna-Italia, valevole per gli Europei 2024. Quello odierno è il secondo impegno della competizione per la nostra Nazionale.

Spagna-Italia Europei 2024, la programmazione tv Rai

Spagna-Italia, valevole per gli Europei 2024, è in onda in primis sulla Rai. Sulla TV di Stato è protagonista la rete ammiraglia Rai 1, dove il collegamento dalla Veltins-Arena di Gelsenkirchen parte alle 20:30, subito dopo la fine del TG1. Il prepartita è condotto da Marco Lollobrigida e Simona Rolandi. In studio, in qualità di opinionisti, ci sono Mauro Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano.

Il match è raccontato da Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro, telecronisti ufficiali Rai per le partite dell’Italia agli Europei 2024. L’inviata a bordocampo è Tiziana Alla. Il post partita, dalle 23:10 circa, è a cura di Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, coppia al timone di Notti Europee. In tale contenitore, Andrea Riscassi effettua la interviste in diretta ai protagonisti della sfida.

Spagna-Italia Europei 2024, l’offerta di Sky

Spagna-Italia, incontro della fase a gironi degli Europei, è fruibile su Sky. A tal proposito, la sfida è nei palinsesti di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Sia il pre che il post partita sono condotti da Federica Masolin. Al suo fianco ci sono molti opinionisti, tra cui Angelo Ogbonna e Giorgio Chiellini. In cabina di commento ci sono i confermati Fabio Caressa e Beppe Bergomi. A bordocampo presenziano Gianluca Di Marzio, Marco Nosotti, Giorgia Cenni e Peppe Di Stefano.

Infine, Spagna-Italia degli Europei 2024 è trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play e, a pagamento, su Now TV e Sky Go.

Le altre partite della giornata

Oltre a Spagna-Italia, il calendario del 20 giugno degli Europei 2024 propone altri due appuntamenti. Alle 15:00, in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, c’è il confronto fra la Slovenia e la Serbia. La partita, valevole per il raggruppamento C, è raccontato da Davide Polizzi.

Alle 18:00, invece, è atteso il fischio di inizio del confronto fra la Danimarca e l’Inghilterra. Le due compagini, almeno alla vigilia, sono le grandi favorite per il passaggio del turno nel girone C. L’appuntamento è in programmazione in primis in diretta e in chiaro. Il punto di riferimento, in questo caso, è Rai 2, che si collega dal Waldstadion di Francoforte a partire dalle 17:15. Sulla seconda rete della TV di Stato, i commentatori sono Luca De Capitani e Sebino Nela. Infine, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, l’importante incontro è raccontato da Massimo Marianella e Laura Giuliani.