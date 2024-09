Stasera in tv giovedì 20 giugno 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 20 giugno 2024. Su Rai3, il film Ribelli, con Cécile De France, Yolande Moreau. Su Rete 4, il film The Terminal, con Tom Hanks.

Stasera in tv giovedì 20 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Spagna-Italia. Tutti pronti a tifare gli Azzurri, impegnati nella 2° partita della fase a gironi. A Gelsenkirchen la Nazionale di Luciano Spalletti affronta la Spagna di Luis de la Fuente (Gruppo B). Oggi si giocano anche due partite del Gruppo C: Slovenia-Serbia (alle 15.00 solo su Sky) e Danimarca-Inghilterra (alle 18.00 su Rai2).

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Le vie dell’Amicizia. Il terzo concerto del progetto “Le vie dell’Amicizia” diretto da Riccardo Muti e tenutosi lo scorso luglio a Pompei, dopo Ravenna e Jerash (Giordania). Musicisti italiani, giordani e siriani eseguono musiche di Gluck, Bellini, Brahms e mediorientali.

Programmi La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Politica ed economia sono spesso al centro dell’approfondimento di Lilli Gruber. L’ex volto del Tg1 è al timone del programma dal 2008: dopo una prima stagione in cui è stata affiancata da Federico Giuglia, ha sempre condotto da sola.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Nove Comedy Club “Il metodo Stanislastrico”. Girato al Teatro Sociale di Camogli, lo show offre il meglio di Maurizio Lastrico. Il comico genovese è diventato famoso soprattutto per le sue esilaranti poesie su qualsiasi argomento in terzine dantesche.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Vite al limite: e poi. Più di anno dopo la partecipazione a “Vite al limite”, alcuni dei protagonisti raccontano che cosa è cambiato nella loro vita: se sono riusciti a perdere peso seguendo le indicazioni del dottor Now e soprattutto se stanno conducendo una vita più sana.

I film di questa sera giovedì 20 giugno 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Allan Mauduit, Ribelli, con Cécile De France, Yolande Moreau. Per sfuggire al marito violento, Sandra (Cécile De France) deve scappare dalla cittadina del Sud della Francia dove vive. Torna così nella città natale, a Boulogne-sur-Mer, dove ritrova la madre e le vecchie conoscenze. Sembra che le si aprano buone prospettive, ma i guai non sono ancora finiti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Courtney Hunt, Una doppia verità, con Keanu Reeves, Renée Zellweger. L’avvocato Richard Ramsay e la giovane collega Janelle Brady assumono la difesa del diciassettenne Mike, sospettato di aver ucciso il ricco padre. Il giovane si rifiuta di collaborare.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 2005, di Steven Spielberg, The Terminal, con Tom Hanks, Stanley Tucci. Viktor Navorski (Tom Hanks), cittadino della Krakozhia, arriva all’aeroporto di New York mentre nel suo Paese è in atto un colpo di Stato. Quando gli viene negato il visto d’ingresso negli Stati Uniti, l’uomo non può tornare in patria e neppure uscire dall’aeroporto. Così il terminal diventerà la sua casa.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 1990, di Jerry Zucker, Ghost, con Demi Moore, Patrick Swayze. New York, 1990. Molly (Demi Moore) si vede crollare il mondo addosso quando il compagno Sam (Patrick Swayze) viene ucciso da un rapinatore. Non sa però che il fantasma del giovane le è sempre accanto e veglia su di lei. Grazie alla medium Oda (Whoopi Goldberg) riuscirà a ritrovarlo.

Italia 1 – 20 Mediaset – Iris – Cine34

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2008, di Andy Tennant, Tutti pazzi per l’oro, con Matthew McConaughey, Kate Hudson. Ben Finnegan (Matthew McConaughey) è un cacciatore di tesori. Ossessionato da un prezioso forziere, ha perfino mandato a rotoli il matrimonio con Tess (Kate Hudson). Scopre infine dove si trova l’ex moglie. O meglio dove si trova lo yacht del suo nuovo compagno, il ricco Nigel Honeycutt.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Baltasar Kormàkur, Contraband, con Mark Wahlberg. Chris ha abbandonato il crimine per dedicarsi alla famiglia. Ma quando il cognato Andy fa saltare un affare del suo spietato boss, lui è costretto a ritornare in azione per saldare il debito del parente.

Su Iris, alle 21.10, il film d’avventura del 2016, di James Gray, Civiltà perduta, con Charlie Hunnam, Robert Pattinson. La vera storia dell’esploratore Percy Fawcett, scomparso in Amazzonia negli Anni 20. L’uomo era alla ricerca di un’antica civiltà, con lo scopo di fare la scoperta più grande della storia.

Su Cine34, alle 21.00, il film comico, di José Antonio De La Loma, Totò d’Arabia, con Totò, Nieves Navarro. L’italiano Totò è il domestico di Mister Turner, capo dell’Intelligence Service inglese. Questi affida a Totò una rischiosa e difficile missione: conquistare per l’Inghilterra i ricchi giacimenti di petrolio situati in Kuwait.

Stasera in tv giovedì 20 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film documentario del 2020, di Gianfranco Rosi, Notturno, con Scena. Il film, girato sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, racconta la quotidianità che sta dietro a guerre civili, dittature spietate e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Alfonso Cuaron, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, con Daniel Radcliffe. Harry Potter deve guardarsi da un nuovo temibile antagonista: l’evaso Sirius Black. Nel frattempo, scopre alcuni indizi che gli permettono di saperne di più sul suo passato.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Damian Lee, Un’oscura verità, con Andy Garcia, Kevin Durand. Jack, un ex agente della Cia diventato presentatore di talk show politici, viene assoldato da una multinazionale. Deve denunciare il massacro di un villaggio del Sud America.