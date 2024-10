Europei 2024, le partite del 2 luglio: terminano gli ottavi di finale con l’Olanda e l’Austria

Martedì 2 luglio terminano gli ottavi di finale degli Europei 2024. Anche nella giornata odierna sono previsti due incontri.

Europei 2024 martedì 2 luglio, quali sono i team che scendono in campo

Le due partite del 2 luglio degli Europei 2024 si svolgono rispettivamente alle ore 18:00 e alle 21:00.

Il primo faccia a faccia oppone l’Olanda alla Romania, una delle squadre rivelazione di questa competizione. Gli olandesi, alla vigilia, sono nettamente favoriti. Tuttavia, anche a causa di qualche episodio sfortunato, nella fase a gironi hanno palesato più di qualche difficoltà, qualificandosi agli ottavi come migliore terza, chiudendo il girone D dietro Austria e Francia. I romeni, invece, sono stati in grado di sovvertire i pronostici, riuscendo a chiudere in testa nel raggruppamento E, nel quale militava, fra gli altri, il Belgio.

Nel match delle 21:00 degli Europei 2024, invece, l’Italia è protagonista, seppur indirettamente, grazie a Vincenzo Montella. Quest’ultimo, commissario tecnico della Turchia, spera di agguantare i quarti di finale. Per farlo, però, deve riuscire a superare il temuto ostacolo rappresentato dall’Austria, altra outsider che ha stupito tutti, vincendo il girone nonostante la presenza della già citata Olanda e Francia.

Dove vedere Olanda-Romania

Olanda-Romania degli Europei 2024, attesa alle 18:00 di martedì 2 luglio, è in onda in diretta e in esclusiva esclusivamente su Sky. In particolare, la piattaforma satellitare la propone sulle reti Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Per l’appuntamento, che si svolge presso l’Allianz Arena di Monaco, la televisione a pagamento schiera come telecronisti Dario Massara e Nando Orsi. Al loro fianco, in qualità di inviato a bordocampo, c’è Massimiliano Nebuloni.

Europei 2024 martedì 2 luglio, dove vedere Austria-Turchia

Infine, l’ultimo giorno di ottavi di finale degli Europei 2024 termina alle 21:00 con Austria-Turchia. Il big match è offerto in diretta in chiaro. In questo caso, l’emittente di riferimento è Rai 1. Sulla rete ammiraglia della TV di Stato, i commentatori sono Luca De Capitani e Sebino Nela.

Inoltre, Austria-Turchia degli Europei 2024 è in onda su Sky. La piattaforma satellitare, che detiene i diritti televisivi per trasmettere tutti gli appuntamenti del torneo, la propone su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Il racconto è a cura di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. A Massimo Ugolini il compito di raccogliere, in tempo reale, le dichiarazioni dei protagonisti da bordocampo.