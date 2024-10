Europei 2024, le partite del 1° luglio: la Francia affronta il Belgio

Lunedì 1° luglio proseguono gli ottavi di finale degli Europei 2024. La competizione, nel nostro paese, è in onda integralmente su Sky, che trasmette tutti gli appuntamenti. In chiaro, invece, è protagonista la TV di Stato. Anche nella giornata odierna si disputano due incontri.

Europei 2024 lunedì 1° luglio, Francia contro Belgio

La prima partita degli Europei 2024 di lunedì 1° luglio è quella con protagoniste la Francia e il Belgio. La sfida, al via alle 18:00, è probabilmente la più attesa fra tutte quelle previste negli ottavi di finale. Da una parte ci sono i transalpini, da mesi considerati i grandi favoriti per la vittoria finale. Trascinati dai gol di Mbappè, i francesi hanno superato la fase a gironi, ma hanno deluso dal punto di vista delle performance. Gli ospiti, dopo la brutta e sfortunata sconfitta rimediata al debutto contro la Slovacchia, sono riusciti a qualificarsi al secondo posto nel raggruppamento E.

Alle 21:00, invece, gli Europei 2024 procedono, lunedì 1° luglio, con l’appuntamento fra il Portogallo e la Slovenia. I lusitani sono riusciti ad avanzare nel torneo nonostante la brutta sconfitta rimediata nel match contro la Georgia. I sloveni, ripescati in quanto una delle migliori terze classificate, giocano per la prima volta nella storia un ottavo di finale degli Europei.

Dove vedere Francia-Belgio

Francia-Belgio, ottavo di finale degli Europei 2024, è in onda in esclusiva solo su Sky. La piattaforma satellitare, in particolare, propone il confronto su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. La telecronaca è a cura di Davide Polizzi, supportato dal commento tecnico di Beppe Bergomi. L’inviato a bordocampo è Gianluigi Bagnulo.

Europei 2024 lunedì 1° luglio, dove vedere Portogallo-Slovenia

Portogallo-Slovenia di lunedì 1° luglio, al via alle 21:00, è trasmesso in diretta sia a pagamento, su Sky, che in chiaro. A tal proposito, la rete di riferimento è Rai 1, che si collega dall’impianto sportivo alle 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione delle 20:00 del TG1. La partita è raccontata da Stefano Bizzotto e da Lele Adani. Insieme a loro c’è Francesco Rocchi, che dopo il triplice fischio finale realizza le interviste ai protagonisti. Confermato, nel postpartita, il programma Notti Europee, condotto da Paola Ferrari e da Marco Mazzocchi e nel quale si continua a ragionare sul futuro della Nazionale italiana, eliminata contro la Svizzera.

Per quanto riguarda la piattaforma satellitare, Portogallo-Slovenia del 1° luglio è proposta da Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In questo caso, le voci selezionate per la telecronaca sono quelle di Andrea Marinozzi e Gianluca Marocchi.