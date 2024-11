Trofeo Silvio Berlusconi, la seconda edizione su Canale 5 il 13 agosto: il Monza sfida il Milan

Martedì 13 agosto, Canale 5 propone la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Il collegamento sulla rete ammiraglia del Biscione parte alle 20:30, subito dopo la fine del TG5 delle 20:00.

Trofeo Silvio Berlusconi seconda edizione, in campo il Monza e il Milan

Il Trofeo Silvio Berlusconi, anche nella seconda edizione, ha come protagoniste le due squadre della storia calcistica di Silvio Berlusconi. Da una parte c’è il Milan di Paulo Fonseca, di cui è stato Presidente per ben 31 anni. In tale periodo di tempo è riuscito a conquistare 29 trofei, divenendo uno dei patron più vincenti di sempre. Fra questi ci sono otto scudetti, una Coppa Italia e sette Supercoppe Italiane. In campo internazionale, invece, i rossoneri hanno festeggiato cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e cinque Supercoppe Europee.

Il Milan, nel Trofeo Silvio Berlusconi, affronta il Monza. Berlusconi, nel 2018, decise di acquisire il team, in quell’anno in Serie C. Nei due anni successivi ha centrato altrettante promozioni, giungendo nel 2022 per la prima volta in Serie A. Nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024 ha ottenuto delle salvezze tranquille, chiudendo rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto in classifica.

L’incontro da San Siro

La seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, oltre che su Canale 5, è visibile in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity. Lo stadio che ospita la manifestazione è San Siro, ovvero l’impianto che fa da sfondo alle partite casalinghe del Milan.

Sia per i rossoneri che per il Monza, quello odierno è l’ultimo test amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione. Entrambe, infatti, scendono in campo per la prima giornata di Serie A il prossimo sabato 17 agosto, alle 20:45.

Trofeo Silvio Berlusconi seconda edizione, il prepartita con Fausto Leali

Il fischio di inizio di Milan-Monza, valevole per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, è previsto alle 21:00. Nel pre-partita è in programma una esibizione di Fausto Leali, che esegue un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. Al suo fianco, sul palco, c’è Daniel Musa, artista di soli quindici anni divenuto noto negli scorsi mesi, quando ha partecipato a Io Canto Family in compagnia della mamma. Dopo il triplice fischio è attesa la cerimonia di premiazione per il team vincente.

A condurre il Trofeo Silvio Berlusconi c’è la giornalista Mediaset Monica Bertini. Coloro che presenziano nella cabina di commento sono Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Al loro fianco, in qualità di inviati a bordocampo, ci sono Claudio Raimondi e Monica Vanali.