90° Minuto, l’edizione ‘spezzatino’ 2024-2025 al via il 17 agosto: novità e conduttori

Dalla stagione 2024-2025 è attesa una vera e propria rivoluzione per 90° Minuto. Lo storico programma di approfondimento calcistico, infatti, da quest’anno è in formato ‘spezzatino’. Tale scelta, rivoluzionaria per un format ideato nel 1970, si è resa necessaria per adattarsi meglio al calendario del massimo campionato, che è spalmato su più giornate.

90° Minuto 2024-2025, l’appuntamento del sabato con Paola Ferrari

Da quest’anno, il campionato 2024-2025 di Serie A si disputerà in quattro, differenti giornate. Il primo anticipo si gioca alle 20:45 del venerdì. Il sabato, invece, sono giocati tre incontri, alle 15:00, alle 18:00 ed alle 20:45. In seguito, la domenica, si scende in campo già dalle 12:30. Poche ore più tardi, dalle 15:00, sono previste in contemporanea due sfide. Gli ultimi due posticipi sono proposti alle 18:00 ed alle 20:45. Infine, il turno di Serie A termina il lunedì alle 20:45.

Per adattarsi al meglio al racconto di tutti gli appuntamenti, la TV di Stato ha deciso di modificare radicalmente la programmazione tv dei vari programmi di approfondimento sportivo. Per tale motivo, l’edizione 2024-2025 di 90° Minuto ha una prima puntata il sabato, dalle ore 23:00. Al timone c’è Paola Ferrari, che per un’ora, in compagnia di ospiti ed esperti, propone al pubblico immagini e commenti degli anticipi del venerdì e del sabato.

La Domenica Sportiva

Il racconto della Rai del massimo campionato di calcio prosegue la domenica. Dalle 22:45 della domenica, su Rai 2 è visibile La Domenica Sportiva, con al timone Simona Rolandi. Fino a mezzanotte è analizzato tutto ciò che è avvenuto nel turno calcistico, con un focus proposto sulla classifica e sui principali fatti di moviola. Al termine, da mezzanotte circa fino a mezzanotte e mezza, spazio all’Altra Domenica Sportiva, guidata sempre da Simona Rolandi e nel quale non si parla più di calcio, ma di tutti gli altri sport.

90° Minuto 2024-2025, la tre giorni di programmi termina il lunedì

Altra novità dell’edizione 2024-2025 di 90° Minuto è lo spazio del lunedì. Esso, al via a mezzanotte su Rai 2, si intitola 90° Minuto del lunedì ed è condotto dal giornalista Marco Mazzocchi. Dopo aver mostrato le immagini del posticipo delle 20:45, il conduttore propone al pubblico tutte le azioni salienti del turno, oltre alle analisi ed alle interviste ai protagonisti. Infine, nella trasmissione diretta da Mazzocchi è approfondito il percorso di avvicinamento agli incontri delle coppe europee, con la Champions League, l’Europa League e la Conference League che si disputano nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.