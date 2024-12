Nations League, la programmazione tv di Francia-Italia: il match in diretta su Rai 1

Dopo la delusione rimediata agli Europei 2024, gli Azzurri di Luciano Spalletti tornano in campo. Venerdì 6 settembre, alle 20:45, è in programma il fischio di inizio di Francia-Italia, sfida valevole per la prima giornata della Nations League.

Francia-Italia Nations League, tanti cambiamenti per Spalletti

Quella che si svolge oggi è la prima partita della nuova edizione della Nations League. La nostra compagine è inserita nel girone A2, insieme ad Israele, Belgio e la già citata Francia. Quest’ultima, vincitrice della competizione nel 2o21, è fra le grandi favorite per la vittoria finale, probabilmente dietro solo alla Spagna campione d’Europa in carica.

Ad allenare la nostra Nazionale c’è Luciano Spalletti, Commissario Tecnico tanto criticato in estate dopo la debacle ad Euro 2024. L’ultimo impegno dell’Italia è stato quello contro la Svizzera, con gli Elvetici che hanno avuto la meglio con un secco 2 a 0, dominando per lunghi tratti della partita.

Le novità di formazione e il cambiamento di programmazione tv su Rai 1

Gli Azzurri, durante Francia-Italia di Nations League, dovrebbero scendere in campo con una squadra quasi completamente rivoluzionata. Il modulo scelto è il 3-5-2, con la principale novità che riguarda il ritorno, in qualità di titolare, del centrocampista Sandro Tonali. L’incontro, che come detto inizia alle 20:45, si svolge presso il Parc des Princes, impianto sportivo di Parigi che, ogni settimana, ospita gli incontri casalinghi del Paris Saint Germain. Ad arbitrare il match c’è lo svizzero Sandro Scharer.

Francia-Italia, incontro valevole per la prima giornata di Nations League, è trasmessa, in diretta e in esclusiva, su Rai 1. Di conseguenza, vi sono alcuni cambiamenti nella programmazione tv consueta della rete ammiraglia della TV di Stato. In particolare, il collegamento dalla capitale transalpina inizia alle 20:35, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Di conseguenza, salta l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi, game show che da questa stagione televisiva è guidato da Stefano De Martino.

Francia-Italia Nations League, i telecronisti e gli spazi del pre e post partita

A partire dall’incontro odierno di Nations League fra la Francia e l’Italia, cambia la coppia di telecronisti della Nazionale. Al confermato Alberto Rimedio si aggiunge, in qualità di commentatore tecnico, Lele Adani, che dunque sostituisce Antonio Di Gennaro. L’inviata a bordocampo è Tiziana Alla, che ha il compito di raccogliere le dichiarazioni dei protagonisti al termine del triplice fischio. Gli spazi di approfondimento che precedono e posticipano l’incontro sono condotti da Alessandro Antinelli e da Andrea Stramaccioni. I due, dalle 23:30 circa, proseguono con l’analisi dell’incontro solo su Rai Sport.