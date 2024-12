Endless Love, la puntata del 6 settembre: trama e cast

La seconda stagione di Endless Love procede, con tre nuovi appuntamenti, nella prima serata di oggi, venerdì 6 settembre. La soap opera, originaria della Turchia, è trasmessa dalle 21:25 circa, su Canale 5.

Endless Love 6 settembre, regista e dove è girata

Endless Love è una realizzazione della Turchia, dove ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, sull’emittente locale Start TV. La società che ha curato la produzione della fiction è la Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Dopo una lunga pausa per l’estate, la rete ammiraglia del Biscione è tornata a proporre episodi inediti della serie nel prime time della scorsa settimana, venerdì 30 agosto. In tale occasione, la produzione seriale ha ottenuto ottimi ascolti, avendo intrattenuto poco più di 2 milioni di telespettatori, per una share del 16,7%. Un dato, questo, che ha permesso a Canale 5 di vincere la sfida Auditel contro la concorrenza.

Endless Love 6 settembre, la trama

In Endless Love di oggi, venerdì 6 settembre, Nihan, dopo tante riflessioni, decide di denunciare Emir. Tuttavia, nonostante la sua forte determinazione, non riesce a portare a termine la querela. La donna, dopo aver parlato con le forze dell’ordine, finisce agli arresti con l’accusa di aver diffamato l’uomo. La protagonista, dunque, si convince del fatto che Emir abbia corrotto il poliziotto al quale lei si è rivolta. La donna cede alla disperazione ed è disposta a tutto pur di riavere la sua bambina.

Intanto, per Zehir sta arrivando il momento tanto temuto: presto, infatti, deve fare i conti con il suo passato. Kemal, a sua volta, mette a punto gli aspetti finali della sua vendetta. Nonostante i tentativi di Leyla di farlo desistere, il personaggio principale è determinato a portare a compimento il suo piano.

Spoiler finale

Durante Endless Love di oggi, infine, Asu e Tufan hanno una telefonata e discutono di Emir, che sembra stia architettando qualcosa. Kemal attira Nihan con un inganno, ma le cose non vanno come previsto, motivo per il quale la ragazza rimane molto delusa.

Endless Love 6 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity.