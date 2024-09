Coppa Italia 2024-2025, i sedicesimi di finale: il derby di Genova e il Napoli

Martedì 24 settembre partono i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-2025. La competizione, come di consueto, è trasmessa in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset.

Coppa Italia 2024-2025 sedicesimi di finale, le partite del martedì

Sono tre le partite di Coppa Italia 2024-2025 che si svolgono il martedì. Dalle ore 16:00, sulla rete 20 del digitale terrestre, il Lecce ospita allo stadio Via del Mare il Sassuolo. A commentare l’appuntamento c’è la coppia composta da Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi.

Sulla stessa rete, ma dalle 18:30, il Cagliari fanalino di coda in Serie A cerca l’accesso alla fase successiva contro la Cremonese. Le voci schierate per raccontare il match sono quelle di Riccardo Trevisani e di Massimo Paganin.

In prima serata, dalle 21:00 su Italia 1, c’è l’unica sfida della giornata fra team della stessa categoria. Il Torino, sorpresa della stagione ed attuale capolista, affronta l’Empoli, compagine che ha dimostrato di essere in ottimo stato di forma. La telecronaca è di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Dopo il triplice fischio di Torino-Empoli prende il via il postpartita guidato da Monica Bertini e con ospiti Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Chi scende in campo il mercoledì

Altri tre sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-2025 si disputano il mercoledì. Alle 16:00 su 20 spazio a Pisa-Cesena, raccontato da Federico Mastria e Giancarlo Camolese. Segue, alle 18:30 sempre su 20, il faccia a faccia che oppone l’Udinese, terza in classifica di Serie A, e la Salernitana, che sta faticando in Serie B. I commentatori sono Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Infine, alle 21:00, il calendario di Coppa Italia 2024-2025 propone il sempre tanto atteso derby di Genova fra il Genoa e la Sampdoria. Il confronto, proposto su Italia 1, è raccontato da Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Sulla rete generalista, dopo il match del Marassi, Monica Bertini è al timone dell’approfondimento post-partita. Esso ha come opinionisti Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco.

Coppa Italia 2024-2025 sedicesimi di finale, gli incontri del giovedì

Infine, gli ultimi sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-2025 sono in programma giovedì. Su 20, dalle 18:30, c’è Monza-Brescia. I telecronisti sono Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Infine, alle 21:00 su Italia 1, il Napoli di Antonio Conte, reduce da tre vittorie ed un pareggio, accoglie allo stadio Diego Armando Maradona il Palermo. Il commento è firmato da Massimo Callegari e Massimo Paganin. Infine, in seconda serata, c’è il post partita diretto da Monica Bertini con protagonisti Ivan Zazzaroni, Andrea Ranocchia, Giuseppe Incocciati, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.