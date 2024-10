Italia-Belgio, la programmazione tv della partita di Nations League: orario e telecronaca

Giovedì 10 ottobre torna protagonista la Nations League con la partita Italia-Belgio. Il fischio di inizio dell’incontro è previsto per le 20:45.

Italia-Belgio Nations League, il match si disputa allo Stadio Olimpico

Quella che si disputa oggi è la terza giornata di Nations League. La nostra Nazionale, come sempre, è guidata dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti. A lui è affidato il compito di provare a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti a settembre. Il mese scorso, infatti, gli Azzurri sono riusciti ad ottenere sei punti grazie alle vittorie in trasferta contro la Francia ed Israele.

Sulla sua strada, però, l’Italia trova un team decisamente insidioso. Il Belgio, allenato dal nostro connazionale Domenico Tedesco, è reduce dalla vittoria con Israele e dalla sconfitta con la Francia. Tuttavia, arrivano al confronto con assenze molto pesanti: oltre a Romelu Lukaku, non convocato in accordo con la Federazione, non ci sono neanche Saelemaekers e De Bruyne, indisponibili per infortunio. Il faccia a faccia si disputa presso lo Stadio Olimpico di Roma. L’arbitro prescelto è il norvegese Espes Eskas: l’Italia non ha mai disputato una gara con tale direttore di gara.

Saltano Affari Tuoi e Cinque Minuti

Italia-Belgio, nonostante valga solamente per la terza giornata di Nations League, potrebbe già essere decisiva per il proseguo della competizione. Gli Azzurri, infatti, guidano il girone A2 con sei punti. Dietro, a quota tre, ci sono la Francia e il Belgio. Una vittoria darebbe ai nostri portacolori ottime chance di qualificazione, considerando che accedono ai quarti di finale le prime due di ogni raggruppamento.

Come di consueto, le partite dell’Italia sono visibili in diretta ed in chiaro su Rai 1. Il collegamento parte alle 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione delle 20:00 del TG1. A causa del match, cambia la consueta programmazione della rete ammiraglia della TV di Stato. Saltano, infatti, gli appuntamenti con Cinque Minuti e con Affari Tuoi. Il prepartita è affidato a Rai Sport, che dalle 19:30 trasmette il format Diretta Azzurra.

Italia-Belgio Nations League, i telecronisti

Italia-Belgio di Nations League è commentata, come di consueto, dalla coppia composta da Alberto Rimedio e Lele Adani. I due sono supportati, a bordocampo, dall’inviata Tiziana Alla, che realizza le interviste ai protagonisti sia prima che dopo il triplice fischio finale. Lo studio post partita, durante il quale è analizzato tutto ciò che è avvenuto in campo, è curato da Alessandro Antinelli ed Andrea Stramaccioni. È possibile seguire l’incontro in streaming ed on demand sul sito di Rai Play.