Citadel Diana serie tv dal 10 ottobre: trama, cast e curiosità

Giovedì 10 ottobre, su Amazon Prime Video, è rilasciata alla visione Citadel Diana. La serie tv, originale del nostro paese, è rilasciata in Italia dalle ore 09:00.

Citadel Diana, regista e dove è girata

Appartenente ai generi thriller e spionaggio, il titolo è la rivisitazione italiana di Citadel, fiction originale degli USA. Le società che hanno realizzato la serie sono Cattleya, Midnight Radio, AGBO ed Amazon MGM Studios. L’ideatore è Alessandro Fabbri, che ha scritto anche la sceneggiatura in compagnia di Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari.

La regia è affidata ad Arnaldo Catinari, che in carriera ha diretto già altre produzioni seriali molto note, come Vita da Carlo e Suburra-La serie. La prima stagione è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Prime Video li rilascia tutti insieme, nella mattinata del 10 ottobre. Le riprese si sono svolte a Milano.

Citadel Diana, la trama

La trama di Citadel Diana è ambientata nel 2030, nella città capoluogo della Lombardia. La protagonista è Diana Cavalieri, interpretata dall’attrice Matilda De Angelis. Quest’ultima, oramai da otto anni, si ritrova coinvolta in una vicenda molto pericolosa. Il personaggio principale, infatti, era una delle spie di Citadel, agenzia indipendente di spionaggio. Tale società, però, è stata distrutta e costretta alla chiusura dalla potente organizzazione rivale chiamata Manticore. Quando Citadel è stata chiusa, però, Diana stava lavorando sotto copertura proprio nella Manticore. Da otto anni, dunque, è costretta a vivere sotto falsa identità, in un gioco di equilibrio delicato e che mette a rischio la sua vita.

Spoiler finale

In Citadel Diana, la protagonista ha, dopo anni, l’opportunità di abbandonare la sua copertura e scomparire per sempre, riuscendo in questo modo a sopravvivere. Per riuscire a farlo, però, deve fare affidamento ad un improbabile alleato. Si tratta di Edo Zani, erede della sede italiana di Manticore impegnato, insieme al padre, capo dell’organizzazione, in una sanguinosa guerra per il potere con altre famiglie del Vecchio Continente. In particolare, Edo deve fronteggiare Cecile, spietata leader della sede francese dell’agenzia.

Citadel Diana, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Citadel Diana, serie tv italiana visibile su Amazon Prime Video giovedì 10 ottobre, a partire dalle ore 09:00.