Domenica 27 ottobre, lo sport in tv: su TV8 la Moto GP, spazio al basket ed alla pallavolo

Domenica 27 ottobre, sulle varie reti tv in chiaro, è possibile seguire vari appuntamenti di sport. Grande protagonista è la pallavolo, sia maschile che femminile.

Domenica 27 ottobre, su TV8, è dato ampio spazio al mondo dei motori. Oltre alle varie sessioni del Gran Premio del Messico di Formula 1, infatti, sull’emittente del digitale terrestre è possibile seguire la gara di Moto GP. Il motomondiale, questa settimana, si reca in Thailandia. L’evento è proposto in differita dalle ore 11:05, subito dopo la fine del TV8 Sport. In tale orario scendono in pista i mezzi di Moto 3. Alle 12:20 tocca alla Moto 2, mentre la Moto GP vera e propria inizia alle 14:05. La sessione di Moto GP è commentata, come di consueto, dalla coppia composta da Guido Meda e Mauro Sanchini.

Su Rai Sport lo Slalom Gigante Maschile

Tanti eventi in diretta, domenica 27 ottobre, sono in programmazione su Rai Sport, rete tematica della TV di Stato fruibile sul canale 58 del digitale terrestre. Alle 09:30 parte lo Slalom Gigante Maschile. A Sloden è in scena la prima delle nove tappe della Coppa del mondo di sci alpino maschile.

La giornata procede alle 16:20 con il match fra l’Ortigia ed il Brescia, valevole per il massimo campionato italiano di pallanuoto. Al termine, alle 17:50, la linea passa alla Superlega maschile di pallavolo, quando il Trentino cerca la vittoria di fronte al proprio pubblico contro il Perugia. Infine, alle 20:25, tocca alla Serie A Femminile con l’interessante confronto fra il Cuneo e Milano.

Domenica 27 ottobre sport in tv, il basket su DMax

Infine, le proposte in chiaro di sport di domenica 27 ottobre coinvolgono, seppur in maniera ridotta, anche Discovery. A tal proposito, il punto di riferimento è l’emittente DMax, visibile sul canale 52 del digitale terrestre. Così come accaduto già nelle scorse settimane, la rete propone ai tanti appassionati una delle migliori sfide del weekend della LBA Serie A di basket. La scelta, nella giornata di oggi, è ricaduta sul confronto fra la Dinamo Sassari e la Dolomiti Energia Trentino. L’appuntamento è preceduto, alle 17:30, dal prepartita, ospitato in Basket Zone.

Infine, come ogni domenica, sulle reti generaliste sono in onda varie trasmissioni di approfondimento per commentare ciò che è accaduto sui campi di calcio di Serie A. Su Rai 2, alle 22:45 e alle 00:45, ci sono rispettivamente La Domenica Sportiva al 90° e L’altra DS. Su Canale 5, dalle 23:35 circa, spazio a Pressing.