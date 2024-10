Linea Verde, il 27 ottobre puntata ai Colli Euganei

Domenica 27 ottobre, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Verde. Il programma, come di consueto, è trasmesso dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 27 ottobre, protagonisti i Colli Euganei

Al timone di Linea Verde di domenica 27 ottobre torna la coppia composta da Livio Beshir e da Peppone Calabrese. I due, al loro fianco, possono contare ancora una volta su Margherita Granbassi. L’ex schermitrice, come ogni settimana, visita alcuni degli itinerari naturalisti più belli presenti nelle zone visitate. La puntata, oltre che sulla rete ammiraglia della TV di Stato, è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Linea Verde di oggi si reca in Veneto. In particolare, i padroni di casa si recano sui Colli Euganei. Un territorio ricco di bellezze naturali e storiche, oltre che di tradizioni. Proprio queste sono centrali nel racconto: la trasmissione, infatti, racconta la Festa delle Giuggiole, che si svolge ogni anno ad Arquà Petrarca.

Una ricorrenza che celebra il prodotto tipico locale e il passato medievale

Peppone Calabrese, durante Linea Verde del 27 ottobre, inizia il suo percorso proprio da Arquà Petrarca. Dalle vie del borgo, ricostruisce le tappe che hanno portato all’ideazione di tale festa, nata oramai più di 40 anni fa. Lo scopo, decisamente molto nobile, è quello di rendere omaggio alle giuggiole, frutto simbolo del paese. Inoltre, per l’occasione, gli abitanti mettono sulle loro tavole tutte le preparazioni tipiche locali. Infine, è ricordato il passato medievale di Arquà Petrarca, luogo legato in maniera indissolubile al noto poeta, che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Nel frattempo, nel corso della puntata, Margherita Granbassi visita il Parco Regionale dei Colli Euganei. Tale area naturale è decisamente molto importante, avendo ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di Riserva Mondiale della Biodiversità. Granbassi lo percorre in sella ad un cavallo. In seguito, analizza tutti i segreti relativi alla piscina termale più profonda del mondo.

Linea Verde 27 ottobre, Livio Beshir percorre i corsi d’acqua

Livio Beshir, infine, a Linea Verde del 27 ottobre, raggiunge Arquà Petrarca percorrendo le antiche vie di navigazione fluviale. Ciò permette di sottolineare l’importanza dei canali. Essi, in passato, hanno svolto un duplice ruolo. Da una parte erano vie commerciali di collegamento con Venezia e il mare. Dall’altra, invece, erano percorsi privilegiati per nobili ed artisti, che li utilizzavano per arrivare in tempi più brevi in ville e castelli. Oggi, invece, tali canali sono per lo più simbolici, rimarcando la geografia e l’identità dei Colli Euganei.