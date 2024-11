Serie A 2024-2025, l’undicesima giornata: Lazio-Cagliari su Sky e DAZN

Da sabato 2 novembre prende il via l’undicesima giornata di Serie A 2024-2025. Il turno di campionato, composto da dieci appuntamenti, è visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN. Tre match sono in co-esclusiva su Sky.

Serie A 2024-2025 undicesima giornata, gli anticipi

L’undicesima giornata di Serie A 2024-2025 parte il 2 novembre con tre anticipi. Alle 15:00, il Bologna, fresco della vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Cagliari, accoglie allo stadio Renato Dall’Ara il Lecce. Tre ore più tardi, dalle 18:00, è in programma la sfida fra l’Udinese, fino a questo momento squadra rivelazione della stagione, e la Juventus di Thiago Motta. Alle 20:45, il turno di campionato inizia anche per Sky grazie alla messa in onda del confronto che oppone il Monza al Milan.

Gli altri match

L’undicesima giornata di Serie A va avanti domenica con altri quattro incontri. Alle 12:30 è in programma il big match fra il Napoli, attualista capolista in campionato, e l’Atalanta, terza in campionato e reduce da quattro vittorie consecutive. A partire dalle 15:00, il Torino, che dopo un ottimo inizio di stagione sta faticando nelle ultime settimane, accoglie la Fiorentina, che spera di proseguire la striscia di imbattibilità che dura da otto partite. Alle 18:00, sia su DAZN che su Sky, l’Hellas Verona cerca i tre punti contro la Roma di Ivan Juric. Infine, alle 20:45, l’Inter di Stefano Inzaghi, seconda in campionato, lancia la sfida al Venezia.

Il turno di campionato termina lunedì 4 novembre con le ultime tre sfide. Alle 18:30, in contemporanea, l’Empoli dà il benvenuto al Como, che ha perso le ultime due partite disputate. Il Parma, invece, cerca la vittoria contro il fanalino di coda Genoa. Infine, alle 20:45, sia DAZN che Sky propongono ai propri abbonati Lazio-Cagliari. I biancocelesti di Marco Baroni, di fronte al proprio pubblico allo stadio Olimpico di Roma, cercano il terzo trionfo consecutivo.

Serie A 2024-2025 undicesima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista dell’undicesima giornata di Serie A.

Monza-Milan: Compagnoni e Gobbi;

Compagnoni e Gobbi; Hellas Verona-Roma: Polizzi e Minotti;

Polizzi e Minotti; Lazio-Cagliari: Barona ed Orsi.

Queste, invece, sono le voci scelte da DAZN per raccontare tutto ciò che avviene nei campi di Serie A durante l’undicesima giornata.