Formula 1, il Gran Premio del Brasile 2024: gli orari di Sky e TV8

Da sabato 2 novembre si svolge il Gran Premio del Brasile 2024 di Formula 1. L’evento è il quartultimo del mondiale e, dunque, è molto importante per ciò che concerne le classifiche dei piloti e dei costruttori.

Formula 1 Gran Premio Brasile 2024, la Ferrari a caccia del primo posto della classifica costruttori

Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 si svolge presso l’Autodromo José Carlos Pace, noto soprattutto con il nome Interlagos. Lungo poco meno di quattro chilometri e mezzo, il tracciato è stato inaugurato nel 1940 e contiene quindici curve. Qui, lo scorso anno, la vittoria è andata alla Red Bull di Max Verstappen, attuale leader della classifica piloti.

L’olandese, campione del mondo in carica, ha un vantaggio di quarantasette punti su Lando Norris, al secondo posto con la sua McLaren. Sul terzo gradino del podio, decisamente più staccato, a 291 punti, c’è il ferrarista Charles Leclerc. Completamente differente è la situazione della classifica costruttori. Qui, il primo posto è occupato dalla scuderia McLaren, a 566 punti. La Ferrari, a soli ventinove lunghezze di distanza, prova il sorpasso.

Le qualifiche e la gara

Sabato 2 novembre, il primo impegno del Gran Premio del Brasile di Formula 1 è alle ore 15:00, quando prende il via la Sprint Race, gara formata da un numero ridotto di giri e che assegna punti. La sessione è visibile, in diretta, sia su Sky Formula 1 (canale 208 di Sky) che su TV8. La giornata procede alle 19:00 con le Qualifiche, appuntamento sempre molto importante in quanto determina la griglia di partenza della gara. La diretta è garantita solo su Sky Sport Formula 1, mentre su TV8 è in onda la differita dalle 21:25.

Infine, il Gran Premio del Brasile di Formula 1 giunge al termine alle 18:00, quando si accendono i semafori verdi del via alla gara. La diretta è garantita su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno (201). Su TV8, la differita inizia alle 21:30.

Formula 1 Gran Premio Brasile 2024, i telecronisti

Tutte le sessioni del fine settimana di Formula 1, sia quelle trasmesse a pagamento che in chiaro, sono raccontate dalla tradizionale coppia di telecronisti formata da Carlo Vanzini e Marc Gené. Al loro fianco, in qualità di inviato ai box, c’è Roberto Chinchero, che analizza tutto ciò che avviene in pista. Le analisi tecniche sono curate da Matteo Bobbi. Gli approfondimenti pre e post gara sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Le interviste sono realizzate da Mara Sangiorgio. Infine, ci sono i commenti di Ivan Capelli.