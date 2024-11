Europa League 2024-2025, la quarta giornata: le partite della Roma e della Lazio

Giovedì 7 novembre si disputa la quarta giornata di Europa League 2024-2025. Nella competizione sono protagoniste due compagini italiane, ovvero la Roma e la Lazio.

Europa League 2024-2025 quarta giornata, il match della Roma

Il primo team a scendere in campo per la quarta giornata di Europa League 2024-2025 è la Roma. I giallorossi, guidati da Ivan Juric, sono impegnati a partire dalle ore 18:45, quando è previsto il fischio di inizio dell’incontro che li oppone all’Union Saint Gilloise.

L’incontro si disputa nell’impianto Joseph Marien, situato a poca distanza dal centro di Bruxelles. La Roma mira a vincere per dare continuità all’ottimo risultato ottenuto nell’ultimo turno, quando ha centrato il primo trionfo europeo stagionale sconfiggendo per 1 a 0 la Dinamo Kiev. L’Union SG, invece, occupa le zone basse della classifica, con un solo punto ottenuto in tre sfide.

La partita, valevole per la quarta giornata di Europa League, è in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252.

Europa League 2024-2025 quarta giornata, la Lazio contro il Porto

Sempre giovedì 7 novembre, ma dalle ore 21:00 circa, il calendario della quarta giornata di Europa League offre al pubblico la sfida tra la Lazio e il Porto. Si tratta di un test decisamente molto importante per i biancocelesti, fino a questo momento perfetti nella competizione, avendo vinto tutti e tre i match fino ad ora disputati.

Decisamente peggiore, invece, il percorso dei portoghesi, che con una sconfitta, un pareggio ed un’altrettanta vittoria sono fermi a soli quattro punti. In campionato, però, il Porto ha un ruolino di marcia decisamente migliore, in quanto occupa le zone alta della classifica.

Lazio-Porto, valevole per la quarta giornata di Europa League, è trasmessa sulle reti Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (canale 213).

La Fiorentina impegnata in Conference League contro l’Apoel

Come di consueto, anche in occasione della quarta giornata di Europa League, la rete del digitale terrestre TV8 propone una delle migliori sfide del turno con protagoniste compagini stranieri. La scelta, questa settimana, è ricaduta sul confronto fra gli inglesi del Manchester United e il Paok.

Infine, il 7 novembre, è in programma la terza giornata di Conference League. Il nostro paese fa il tifo per la Fiorentina, unica nostra rappresentante, che al momento ha vinto tutti e due gli appuntamenti fino ad ora disputati. Alle 21:00, i Viola sfidano in trasferta l’APOEL e il faccia a faccia è fruibile su Sky Sport 253.