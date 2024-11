Citadel Honey Bunny su Amazon Prime Video: trama, cast e curiosità

Giovedì 7 novembre, Amazon Prime Video rilascia alla visione Citadel Honey Bunny. La serie, come di consueto, è trasmessa nel nostro paese a partire dalle ore 09:00. La produzione, oltre che in Italia, è rilasciata in tutti gli altri Stati del mondo in cui il servizio di intrattenimento streaming è attivo.

Citadel Honey Bunny, regista e dove è girata

Citadel Honey Bunny appartiene ai generi azione e spionaggio. Originaria dell’India, è realizzata dalle società di produzione D2R Films, Picrow, PKM e Gozie AGBO. Con esse hanno collaborato Midnight Radio ed Amazon MGM Studios.

Le riprese, durate alcuni mesi, si sono svolte soprattutto fra la Serbia e varie città dell’India. Nata come spin off di Citadel, titolo originale degli Stati Uniti, la serie è ideata da Raj & DK. I due, inoltre, firmano anche la sceneggiatura, in compagnia di Sita Menon. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da sei episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa un’ora.

Citadel Honey Bunny, la trama

Al centro di Citadel Honey Bunny vi è il personaggio di Bunny, interpretato dall’attore Varun Dhawan. Quest’ultimo è un rinomato stuntman dell’India, che per un lavoro decide di coinvolgere Honey. La giovane è un’attrice in una fase complessa della carriera, motivo per il quale è in difficoltà economiche. Quello che doveva essere in origine un semplice lavoro, si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza. I personaggi principali, infatti, sono coinvolti in un mondo a loro del tutto nuovo, fatto di azioni molto pericolose, spionaggio e tradimenti.

Spoiler finale

Il legame fra Bunny ed Honey si trasforma in un rapporto sentimentale, dal quale nasce Nadia. I due, però, si perdono di vista per qualche anno, fino a quando il passato torna con prepotenza nelle loro vite. I protagonisti, dunque, sono costretti ad accantonare le loro tensioni e tornare a collaborare, ritrovandosi a lavorare insieme per cercare di salvare la vita della figlia. Quest’ultima è all’oscuro di ciò i genitori hanno fatto in precedenza, ma ben presto anche lei sarà messa al corrente della verità.

Citadel Honey Bunny, il cast

Di seguito il cast degli attori che recitano nel corso della serie Citadel Honey Bunny, produzione originale dell’India e rilasciata nel nostro paese su Amazon Prime Video a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 7 novembre.