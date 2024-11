Formula 1, il Gran Premio Las Vegas 2024: la programmazione tv

Venerdì 22 novembre inizia il Gran Premio 2024 di Las Vegas di Formula 1. La tappa al via oggi è la terzultima del mondiale e, dunque, potrebbe già dare i primi verdetti ufficiali.

Formula 1 Gran Premio Las Vegas, la classifica

Il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 si svolge presso il Las Vegas Strip Circuit. Il tracciato cittadino, entrato nel calendario del mondiale l’anno scorso, ha una lunghezza di poco superiore ai 6 km. La particolarità è che la quasi totalità del circuito si sviluppa su strade urbane: le uniche eccezioni sono rappresentate della zone dedicate ai paddock ed alla pit lane.

L’anno scorso, il primo a tagliare il traguardo è stato Max Verstappen. Il pilota della Red Bull spera di replicare tale risultato, che per lui potrebbe significare la matematica vittoria del titolo di campione del mondo. Verstappen, infatti, attualmente è in prima posizione con un vantaggio di 62 punti sul secondo, ovvero Lando Norris in McLaren.

Gli orari e dove vedere le qualifiche e la gara

I primi appuntamenti con il GP di Las Vegas di Formula 1 sono le prove libere. Le prime due sono trasmesse, nel nostro paese, in diretta ed in esclusiva solo su Sky, rispettivamente dalle 03:30 e dalle 08:00 del mattino di venerdì 22 novembre. Sabato 23 novembre, alle 03:30, si svolge la terza ed ultima prova libera, anch’essa visibile solo su Sky.

La giornata della Formula 1 di sabato 23 novembre procede alle ore 07:00, quando prendono il via le qualifiche. In tale appuntamento, tutte le monoposto scendono in pista con l’obiettivo di ottenere il miglior posizionamento possibile nella griglia di partenza della gara. La diretta è offerta solo da Sky, mentre in chiaro, su TV8, è proposta la differita dalle 14:00.

Infine, il weekend di Formula 1 a Las Vegas termina domenica 24 novembre. Alle 07:00, infatti, si accendono i semafori verdi del via alla gara, visibile solo su Sky. In chiaro, infatti, occorre attendere qualche ora, fino alle 14:00, quando è proposta in differita su TV8.

Formula 1 Gran Premio Las Vegas, i telecronisti

Tutte le sessioni del fine settimana di Formula 1, sia quelle trasmesse a pagamento che in chiaro, sono raccontate dalla tradizionale coppia di telecronisti formata da Carlo Vanzini e Marc Gené. Al loro fianco, in qualità di inviato ai box, c’è Roberto Chinchero, che analizza tutto ciò che avviene in pista. Le analisi tecniche sono curate da Matteo Bobbi. Gli approfondimenti pre e post gara sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Le interviste sono realizzate da Mara Sangiorgio. Infine, ci sono i commenti di Ivan Capelli.