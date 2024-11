Stasera in tv venerdì 22 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 22 novembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Gianluigi Nuzzi, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 22 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Kids. Seconda puntata di audizioni al buio per il talent condotto da Antonella Clerici, giunto alla terza edizione. In questa fase, Clementino e gli altri coach (Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè) possono, grazie al Super Pass, garantire a un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. “Siamo molto orgogliosi della qualità delle nostre inchieste” dice Salvo Sottile. “Il nostro programma punta all’approfondimento con inchieste e una narrazione in studio che valorizza le interviste agli esperti, ai testimoni e il racconto tramite i dati”. Stasera vediamo la sesta puntata di questa edizione.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: La Cenerentola. L’opera di Rossini andata in scena nel 2005 alla Scala di Milano nell’allestimento di Jean Pierre Ponnelle e diretta da Bruno Campanella. Nel cast, tra gli altri, Sonia Ganassi, Juan Diego Florez, Alessandro Corbelli e Simone Alaimo.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi si occupa da quasi tre anni della misteriosa vicenda di Liliana Resinovich, la 63enne trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste. Tra gli altri casi ricorrenti, l’omicidio di Pierina Paganelli, di cui è accusato il 34enne Louis Dassilva.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Il Patriarca 2, con Claudio Amendola, Antonia Liskova. Nemo (Claudio Amendola), che è stato accusato ingiustamente di essere il mandante dell’attentato che ha ucciso il bambino testimone dell’omicidio di Buscemi, entra in latitanza per difendersi dalle prove costruite da Raoul. Anche gli uomini di Morabito sono sulle sue tracce.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Le elezioni in Emilia-Romagna e Umbria con i loro risultati hanno scatenato i commenti sui social. Una ghiotta occasione per Diego Bianchi in arte Zoro che sugli umori del web continua giustamente a tenere il focus del suo programma.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Paolo Sorrentino, Beppe Grillo, Red Ronnie sono solo alcuni dei personaggi tornati sotto le grinfie della satira pungente di Maurizio Crozza che, anche questa sera, ha già pronta una nutrita lista di interpretazioni con le quali farci ridere.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: Dolci in forno. Nuova puntata all’insegna della creatività sotto il tendone di Benedetta Parodi. Gli aspiranti pasticceri in gara si cimentano in sfide “artigianali”: ricamo, pittura e scultura, sempre sotto l’occhio vigile dei nostri giudici.

I film di questa sera venerdì 22 novembre 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2023, di Ivano De Matteo, Mia, con Edoardo Leo, Greta Gasbarri. Roma, quartiere Ostiense. Nella vita della 15enne Mia (Greta Gasbarri) entra un ragazzo violento e manipolatore, che le stravolge l’esistenza rendendola un vero incubo. Suo padre Vincenzo (Edoardo Leo) fa del suo meglio per aiutarla, ma ogni sforzo si rivela inutile. La sua vendetta sarà spietata.

Su Rai4, alle 21.20, il film di fantascienza del 1987, di John McTiernan, Predator, con Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers. La squadra del maggiore Schaefer deve liberare degli ostaggi nella giungla sudamericana. Si troverà a fare i conti con un alieno dotato di un arsenale sofisticatissimo.

Su Rai Movie, alle 21.20, il film di guerra del 1961, di J. Lee Thompson, I cannoni di Navarone, con Gregory Peck. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un commando alleato deve neutralizzare una micidiale postazione d’artiglieria tedesca sull’isola greca di Navarone, nel Mar Egeo.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2006, di Martin Campbell, Casino Royale, con Daniel Craig, Eva Green. Ottenuta la licenza di uccidere, James Bond va alle Bahamas per ostacolare gli affari tra un losco banchiere e una banda di terroristi. Lo attende una missione ad altissimo rischio.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.15, il film poliziesco del 1983, di Clint Eastwood, Coraggio… fatti ammazzare, con Clint Eastwood, Jack Thibeau. L’ispettore Callaghan si occupa di alcuni strani omicidi. Durante le indagini, scopre che tutte le vittime avevano partecipato anni prima allo stupro di una pittrice.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2015, di Nancy Meyers, Lo stagista inaspettato, con Robert De Niro. Jules Ostin, fondatrice di una società di moda, decide di assumere come stagista il sessantenne Ben Whittaker. Dopo le diffidenze iniziali, tra i due nascerà una bella amicizia.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1976, di Luciano Salce, Il secondo tragico Fantozzi, con Paolo Villaggio. Il povero Fantozzi vive un’altra serie di disavventure. Dopo aver rivisto per l’ennesima volta il film preferito dal direttore, “La corazzata Potemkin”, tenta anche il suicidio.

Stasera in tv venerdì 22 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Leonardo D’Agostini, Una storia nera, con Laetitia Casta. Vito e Carla, una coppia separata da tempo con tre figli, hanno una nuova vita con i rispettivi partner. Ma l’improvvisa scomparsa di Vito mette in moto un’indagine sul passato di tutte le persone coinvolte.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2003, di Sofia Coppola, Lost in translation – L’amore tradotto, con Bill Murray. Due americani, il maturo Bob e la giovane Charlotte, si incontrano al bar di un lussuoso albergo di Tokio. Tra i due nasce così un rapporto di complicità e di amicizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2007, di Luc Jacquet, La volpe e la bambina, con Bertille Noel-Bruneau. Passeggiando nel bosco, una bambina incontra una volpe selvatica. Pian piano, le due imparano a conoscersi diventando compagne di giochi. Voce narrante Ambra Angiolini.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Michael Apted, Codice Unlocked, con Noomi Rapace, Orlando Bloom. Alice, agente della Cia esperta nella conduzione di interrogatori, ottiene da un prigioniero informazioni su un attacco a Londra. Ma ben presto scopre di essere stato raggirato.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Damiàn Szfròn, To catch a killer – L’uomo che odiava tutti, con Shailene Woodley. Eleanor, giovane investigatrice dal passato oscuro, viene chiamata sulla scena di un terribile omicidio di massa. La polizia e l’FBI lanciano una caccia all’uomo senza precedenti, ma…