Serie A 2024-2025, la 14esima giornata: Fiorentina-Inter su Sky

Venerdì 29 novembre prende il via la 14esima giornata di Serie A 2024-2025. Il turno è composto da dieci partite, tutte visibili in esclusiva su DAZN. Tre di queste sono visibili in co-esclusiva su Sky.

Serie A 2024-2025 14esima giornata, gli anticipi

Come già detto, la 14esima giornata di Serie A parte venerdì 29 novembre. A scendere in campo, dalle 20:45 circa, c’è il Cagliari. I rossoblu di Davide Nicola accolgono, di fronte al proprio pubblico, l’Hellas Verona.

La 14esima giornata di Serie A procede il sabato, con altri tre anticipi. Il Como di Cesc Fabregas accoglie, in casa, il Monza. In seguito, presso lo Stadio San Siro, il Milan di Paulo Fonseca cerca i tre punti contro l’Empoli. Infine, alle 20:45, sia DAZN che Sky offrono ai propri abbonati il confronto fra il Bologna di Vincenzo Italiano ed il Venezia.

Gli altri impegni

La 14esima giornata di campionato va avanti domenica 1° dicembre, con altre cinque sfide. La prima è in programma alle 12:30, quando l’Udinese cerca i tre punti ai danni del Genoa, che nella prima parte di stagione ha palesato non poche difficoltà. Alle 15:00, in contemporanea, sono protagoniste la Lazio ed il Napoli. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, sono impegnati in trasferta contro il Parma. I partenopei, allenati da Antonio Conte, scendono in campo contro il Torino.

Tre ore più tardi, alle 18:00, il turno del massimo campionato di calcio del nostro paese procede con la sfida, decisamente molto interessante, fra la Fiorentina e l’Inter. I padroni di casa, capeggiati dal tecnico Raffaele Palladino, cercano di proseguire il loro ottimo momento di forma contro i nerazzurri campioni d’Italia in carica. Il faccia a faccia è offerto anche su Sky. Alle 20:45, infine, la Juventus di Thiago Motta cerca i tre punti contro il Lecce.

La 14esima giornata di Serie A 2024-2025 termina lunedì 2 dicembre. Dalle ore 20:45, la nuova Roma di Claudio Ranieri debutta di fronte al proprio pubblico contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Roma-Atalanta è trasmesso sia su DAZN che su Sky.

Serie A 2024-2025 14esima giornata, il calendario

Di seguito le tre partite trasmesse sulle reti della piattaforma satellitare Sky durante la 14esima giornata di Serie A 2024-2025.

Bologna-Venezia;

Fiorentina-Inter;

Roma-Atalanta.

Questo, invece, è il calendario degli appuntamenti attesi su DAZN nel corso del turno di campionato al via oggi, venerdì 29 novembre.