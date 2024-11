Serie A 2024-2025, la dodicesima giornata: il derby di Torino su Sky, Inter-Napoli solo su DAZN

Giovedì 7 novembre prende il via la dodicesima giornata di Serie A 2024-2025. Il turno del massimo campionato di calcio del nostro paese è composto da dieci appuntamenti. Essi sono tutti visibili in esclusiva solo su DAZN. Su Sky, invece, sono proposti tre incontri in co-esclusiva.

Serie A 2024-2025 dodicesima giornata, gli anticipi

Il primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2024-2025 si svolge il 7 novembre. In tale data, dalle 20:45, il Genoa, fra le compagini maggiormente in difficoltà in questa prima parte di stagione, accoglie allo Stadio Marassi il Como di Cesc Fabregas.

Alla stessa ora, ma di venerdì 8 novembre, il turno di campionato parte anche su Sky. Il Lecce, reduce dalla sconfitta per uno a zero ottenuta contro il Bologna la scorsa settimana, è impegnato di fronte al proprio pubblico contro l’Empoli.

Altri tre anticipi, nella dodicesima giornata di Serie A, sono proposti in calendario sabato. Alle 15:00 il Venezia cerca i tre punti contro il Parma. Alle 18:00, il Cagliari, guidato da Davide Nicola, cerca di fare punti contro il favorito Milan. I rossoneri, guidati da Paulo Fonseca, vogliono vincere per continuare la loro corsa verso i primi posti in classifica. Infine, alle 20:45, sia DAZN che Sky mandano in onda il sempre tanto atteso derby della Mole fra la Juventus e il Torino.

Le partite della domenica

La dodicesima giornata di Serie A 2024-2025 va avanti la domenica. Alle 12:30 l’Atalanta, dopo aver sconfitto la capolista Napoli per tre a zero, spera di proseguire l’ottimo momento di forma contro l’Udinese. Alle 15:00 sono in programma due match. La Roma, in crisi di risultati, accoglie allo Stadio Olimpico il Bologna, che giunge all’impegno con il morale alle stelle dopo due vittorie consecutive. Alla stessa ora la Fiorentina affronta al Franchi di Firenze l’Hellas Verona.

Alle 18:00, sia DAZN che Sky trasmettono in diretta l’incontro fra il Monza di Alessandro Nesta e la Lazio di Marco Baroni. Infine, alle 20:45, c’è il big match di San Siro fra il Napoli, guidato da Conte ed attuale capolista con venticinque punti, e l’Inter, campione d’Italia in carica ed al secondo posto con 24 punti.

Serie A 2024-2025 dodicesima giornata, l’elenco degli incontri

Di seguito gli incontri visibili su Sky in occasione della dodicesima giornata di Serie A.

Lecce-Empoli;

Juventus-Torino;

Monza-Lazio.

Questo, invece, è l’elenco degli appuntamenti proposti su DAZN nel turno odierno di campionato.