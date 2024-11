Stasera in tv sabato 30 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 30 novembre 2024. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un nuovo pianeta. Su Rete 4, il film con Terence Hill e Bud Spencer, …continuavano a chiamarlo Trinità.

Stasera in tv sabato 30 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent, Ballando con le stelle. Nonostante i voti strampalati di alcuni giudici, Bianca Guaccero resta una delle favorite alla vittoria finale. Al suo fianco, sulla pista da ballo e nella vita, c’è Giovanni Pernice, veterano dell’edizione britannica, alla sua prima partecipazione in Italia. La finale è in programma sabato 21 dicembre

Su Rai3, alle 21.05, Sapiens, un nuovo pianeta. Perché i Sapiens si fanno la guerra? C’è un gene della violenza che alberga in noi? Esiste anche in natura il conflitto all’interno della stessa specie? La guerra è prerogativa dei maschi o esiste anche all’interno delle società matriarcali? Mario Tozzi cerca le risposte nella puntata di questa sera.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Filumena Marturano. Trasposizione televisiva del 1962 della commedia teatrale di Eduardo De Filippo. Regina Bianchi veste i panni dell’ex prostituta Filumena che cerca con ogni mezzo di farsi sposare da Domenico (Eduardo De Filippo), con il quale vive da anni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Come nel 2023 Canale 5, dopo la conclusione del talent “Tù sì que vales”, ha affidato al reality condotto da Alfonso Signorini il difficile compito di “sfidare” le ultime puntate di “Ballando con le stelle”. Gli ascolti di questa edizione si mantengono su livelli buoni, sempre poco sotto il 20% di share.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Dalla foto dell’incontro sulle carrozzine fra Papa Francesco ed Emma Bonino, qualche settimana fa il critico Jacopo Veneziani ha fatto l’intervento nel talk di Massimo Gramellini per parlare di disabilità e handicap. E questa sera?

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: G.P. del Quatar di F1. In differita e in chiaro possiamo seguire le qualifiche al Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sabato alle ore 15, invece, in diretta va in onda la gara Sprint sulla distanza di 19 giri.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. La manovra di Bilancio 2025 che continua ad agitare le acque del mondo politico, è stato uno degli argomenti affrontati da Luca Sommi insieme a Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Se ne potrebbe riparlare anche questa sera.

I film di questa sera sabato 30 novembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2023, di Michael B. Jordan, Creed III, con Michael B. Jordan, Tessa Thompson. Adonis Creed sta pensando di ritirarsi dal ring quando ritrova Dame, un suo amico d’infanzia ed ex pugile appena scarcerato, che gli chiede di concedergli un ultimo incontro.

Su Rete 4, alle 21.25, il film western del 1971, di Enzo Barboni, …continuavano a chiamarlo Trinità, con Terence Hill, Bud Spencer. Trinità (Terence Hill) e suo fratello Bambino (Bud Spencer), giunti nella cittadina di Tascosa, vengono scambiati per agenti federali. I due decidono di approfittare dell’equivoco: si travestono da frati e si introducono in una missione nella quale un trafficante nasconde le sue armi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Steve Spielberg, GGG – Il Grande Gigante Gentile, con Mark Rylance, Ruby Barnhill. La piccola Sofia (Ruby Barnhill), ospite di un orfanotrofio londinese, viene rapita da un Gigante che la porta con sé nel suo mondo, un posto terribile popolato da creature mostruose che si nutrono di carne umana. La bambina però scopre che chi l’ha portata ha in realtà un cuore d’oro.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 1996, di Stuart Baird, Decisione critica, con Kurt Russell. Il terrorista islamico Nagy “Altar” Hassan dirotta il Boeing 747, chiedendo la liberazione di un compagno detenuto in America. L’analista dei servizi segreti David Grant deve riuscire a fermarlo.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1996, di Ron Howard, Ransom – Il riscatto, con Mel Gibson. Alcuni criminali sequestrano il figlio di Tom Mullen. In un primo momento quest’ultimo lascia gestire la situazione all’Fbi, ma poi decide di agire in prima persona forzando la mano ai rapinatori.

Stasera in tv sabato 30 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Domenico de Feudis, La coda del diavolo, con Luca Argentero. Sante Moras, guardia carceraria ed ex poliziotto, viene accusato ingiustamente di aver ucciso un detenuto. Per scagionarsi è costretto a fuggire e a indagare con l’aiuto di una giornalista, Fabiana Lai.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Angelina Jolie, Unbroken, con Jack O’Connell. La storia di Louis Zamperini, atleta olimpionico ed eroe di guerra. Nel 1942, dopo aver passato 47 giorni su una zattera nel Pacifico, viene recuperato dai Giapponesi e subirà le angherie di un sadico sergente.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Tobi Baumann, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, con Milo Parker. Tom stringe amicizia con un fantasma, fuggito dal castello dove abitava a causa di uno spirito malvagio. Per aiutare l’insolito amico, il ragazzino chiede aiuto all’acchiappafantasmi Hetty.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Andy Muschietti, The Flash, con Ezra Miller. Flash decide di usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e sventare l’omicidio della propria madre. Ma la presenza del supereroe stravolge di conseguenza il futuro.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Park Chan-Wook, Oldboy, con Choi Min-sik, Ji-tatue Yu. Dae-su Oh, sposato e con una figlia, viene incarcerato senza una ragione. Dalla tv apprende di essere indiziato della morte della moglie. Ora l’unico suo pensiero è la vendetta.