Serie A 2024-2025, la quindicesima giornata: Napoli-Lazio solo su Sky

Venerdì 6 dicembre prende il via la quindicesima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio è visibile, anche questa settimana, in maniera integrale su DAZN. Su Sky, invece, è possibile seguire solo tre dei dieci incontri in calendario.

Serie A 2024-2025 quindicesima giornata, gli anticipi

La quindicesima giornata di Serie A 2024-2025 prende il via, come già detto, venerdì 6 dicembre. Alle ore 18:30, infatti, l’Inter di Simone Inzaghi accoglie, presso lo Stadio San Siro di Milano, il Parma. Gli ospiti arrivano all’impegno con il morale molto alto, dopo l’ottima vittoria per 3 a 1 rimediata nello scorso turno contro la Lazio. In seguito, dalle 20:45, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, seconda in classifica e reduce da otto vittorie consecutive, affronta il Milan di Paulo Fonseca. Tale appuntamento è il primo ad essere visibile, oltre che su DAZN, anche sulla piattaforma satellitare Sky.

La quindicesima giornata di Serie A procede sabato con altri tre incontri. Alle 15:00 il Genoa, imbattuto da quattro partite, accoglie il Torino in crisi di risultati: nelle ultime cinque uscite ha raccolto solo un punto. Dalle 18:00, la Juventus di Thiago Motta, dopo due pareggi di fila, spera di tornare alla vittoria contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Infine, alle 20:45, la Roma di Claudio Ranieri sfida il Lecce in quello che è, a tutti gli effetti, uno scontro salvezza, essendo entrambe le compagini a quota 13 punti, ferme al quindicesimo e sedicesimo posto. È possibile seguire la sfida su Sky e DAZN.

Gli incontri della domenica

La quindicesima giornata di Serie A va avanti domenica. Alle 12:30 la Fiorentina, dopo il grande spavento per il malore occorso a Bove, torna a giocare in campionato contro il Cagliari. Poche ore più tardi, dalle 15:00, c’è il fischio di inizio di Hellas Verona-Empoli. Dalle 18:00, il turno termina su Sky con lo scontro che oppone il Venezia al Como. Il posticipo delle 20:45 ha come protagoniste l’attuale capolista il Napoli e la Lazio. Lunedì 9 dicembre, infine, il Monza cerca i tre punti contro l’Udinese.

Serie A 2024-2025 quindicesima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di Sky in vista della quindicesima giornata di Serie A.

Atalanta-Milan: Marinozzi e Montolivo;

Marinozzi e Montolivo; Roma-Lecce: Gentile e Minotti;

Gentile e Minotti; Venezia-Como: Polizzi e Gobbi.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN per raccontare la quindicesima giornata di Serie A.