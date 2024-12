Serie A, la programmazione della sedicesima giornata: Lazio-Inter su DAZN

Venerdì 13 dicembre prende il via la sedicesima giornata di Serie A 2024-2025. Il turno, come sempre, è composto da dieci appuntamenti, tutti visibili in diretta e in esclusiva solo su DAZN. Su Sky, invece, è possibile assistere a soli tre incontri.

Serie A 2024-2025 sedicesima giornata, gli anticipi

Il primo anticipo della sedicesima giornata di Serie A si disputa il 13 dicembre, dalle 20:45. In tale orario, infatti, è previsto il fischio di inizio del confronto con protagoniste l’Empoli e il Torino. I padroni di casa mirano ad ottenere il secondo trionfo consecutivo. Gli ospiti, invece, sono a caccia dei tre punti, che mancano dal 25 ottobre scorso. Empoli-Torino è visibile anche su Sky.

Il sabato, la Serie A procede con altri tre match. Alle 15:00 scende in campo la capolista Atalanta. Il team allenato da Gian Piero Gasperini è a caccia del nono successo consecutivo. Sulla sua strada incontra l’ostacolo Cagliari, che in questa stagione ha già bloccato altre big del campionato, come Milan e Juventus. Alle 18:00 l’Udinese, fino ad ora team rivelazione della stagione, accoglie il Napoli di Antonio Conte, seconda classificata. Infine, alle 20:45, sia DAZN che Sky trasmettono il confronto fra la Juventus e il fanalino di coda Venezia.

Gli altri appuntamenti

Domenica 15 dicembre, la sedicesima giornata di Serie A 2024-2025 parte alle 12:30 con la partita Lecce-Monza. Alle 15:00, il Bologna di Vincenzo Italiano affronta la Fiorentina, quarta in classifica e a caccia del nono trionfo di fila. Nella stessa ora il Parma prova a vincere contro l’Hellas Verona, terz’ultimo e reduce da quattro sconfitte consecutive.

Dalle 18:00 termina il turno su Sky con il confronto con protagoniste il Como di Cesc Fabregas e la Roma di Claudio Ranieri. Alle 20:45, invece, scende in campo il Milan di Paulo Fonseca, che prova ad avere la meglio sul Genoa. Infine, la sedicesima giornata di Serie A finisce lunedì 16 dicembre con lo scontro diretto fra la Lazio e l’Inter, rispettivamente quinta e terza in classifica, entrambe a quota 31 punti.

Serie A 2024-2025 sedicesima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in occasione della sedicesima giornata di campionato.

Empoli-Torino: Massara e Gobbi;

Massara e Gobbi; Juventus-Venezia: Zancan e Montolivo;

Zancan e Montolivo; Como-Roma: Compagnoni e Dzemaili.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN in occasione della sedicesima giornata di Serie A.