Melaverde, la puntata del 22 dicembre: il Garda Trentino

Domenica 22 dicembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Melaverde. La rete ammiraglia del Biscione, come di consueto, propone il format alle 11:50, collocazione che oramai da anni ospita la trasmissione.

Melaverde 22 dicembre, gli artigiani del Natale

Al timone di Melaverde di oggi, domenica 22 dicembre, torna la consueta coppia di conduttori composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. I due, nell’appuntamento, si dividono e visitano due differenti zone del nostro paese, analizzando bellezze naturali e tradizioni. La puntata è preceduta, dalle 11:00, da Le Storie di Melaverde, programma che trasmette alcuni dei servizi più belli andati in onda nelle scorse edizioni. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Nel corso di Melaverde di oggi, domenica 22 dicembre, Ellen realizza un viaggio attraverso i cosiddetti artigiani del Natale. In particolare, propone un focus sugli uomini e le donne che, da mesi, stanno lavorando per realizzare tutti quegli oggetti che, in questi giorni, sono venduti nei tanti Mercatini di Natale sparsi per il nostro paese e non solo. A tal proposito, la padrona di casa propone un focus sulla provincia di Verona. Oltre al lavoro degli artigiani è approfondita l’arte della cucina locale e della pasticceria, con le tante ricette tipiche di questo periodo.

Il Garda Trentino

Nel frattempo, durante Melaverde di oggi, domenica 22 dicembre, il conduttore Vincenzo Venuto è sul Garda Trentino. Un luogo, questo, nel quale è situato il cosiddetto 46° parallelo. Con tale nome si intende una sorta di linea immaginaria che gira intorno alla Terra a 46 gradi a nord dell’Equatore. Tale linea rappresenta il limite massimo oltre il quale non è possibile coltivare gli ulivi per la produzione dell’olio. Venuto raggiunge il limite del 46° parallelo per raccontare la coltivazione della Casaliva, particolare tipologia di oliva autoctona.

Melaverde 22 dicembre, l’olio extravergine di eccellenza

Il conduttore, a Melaverde del 22 dicembre, racconta che mediante la Casaliva è prodotto un olio extravergine molto pregiato. Tale prodotto è il risultato del lavoro di una famiglia che ha investito tempo e denaro in tale oliva, aprendo addirittura un frantoio. Infine, Venuto assaggia altre eccellenze gastronomiche del Garda Trentino, come ad esempio il Pan di Molche, cioè il residuo solido della lavorazione dell’oliva, ovvero parti di buccia e di polpa. Inoltre, gusta un particolare pesce che è cucinato con il polline delle api che sono allevate fra gli ulivi locali.