My Home My Destiny, le trame del 4 e 5 gennaio: trama, cast e curiosità

Sabato 4 e domenica 5 gennaio, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. In vista delle festività natalizie, cambia la programmazione tv della rete ammiraglia Mediaset, che cancella dai propri palinsesti le puntate di Endless Love.

My Home My Destiny 4 5 gennaio, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie, al via alle 14:25 circa, è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir.

Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

My Home My Destiny 4 5 gennaio, la trama

Durante My Home My Destiny di oggi, sabato 4 gennaio, la tensione fra i protagonisti è sempre più alta. Nuh, ignaro di ciò che sta per accadere, saluta ed abbraccia Mehdi. Nel frattempo, Meto decide di affrontare direttamente Zeynep. In particolare, mentre la protagonista ha in braccio Mujgan, l’uomo l’afferra ed intima a Mehdi di gettare a terra l’arma da fuoco che porta con sé. La situazione precipita e Mehdi viene colpito. Le sue condizioni appaiono sin da subito molto gravi e, ben presto, i personaggi principali ricevono la notizia della sua morte.

Tutto ciò ha traumatizzato non poco Zeynep, che non sembra riuscire a superare in alcun modo la morte violenta di Mehdi. Emine e le sue madri, notando il malessere della protagonista, provano a fare di tutto pur di risollevarle il morale.

Spoiler finale

In seguito, nel corso della puntata odierna della soap, Baris vorrebbe aiutare Zeynep ma lei lo tiene a distanza. Tutto ciò provoca non poco turbamento nell’uomo, che teme che la relazione con la donna possa giungere al termine. Emine, preoccupata per le sorti dell’amica, le propone di recarsi in ufficio, nel tentativo di farla uscire da casa. Cemile, infine, crolla nel momento in cui scopre che ha il compito di comunicare la notizia alla madre.

My Home My Destiny 4 5 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.