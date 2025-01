Supercoppa Italiana 2025 finale, la programmazione tv di Inter-Milan: telecronisti e dove vederla

Lunedì 6 gennaio giunge al termine, con la finale, la Supercoppa Italiana 2025. La competizione, che assegna il primo trofeo del nuovo anno, è visibile in diretta e in esclusiva in chiaro, sulle reti Mediaset.

Supercoppa Italiana 2025 finale, chi sono le squadre finaliste

Per la terza volta nella storia, nella finale della Supercoppa Italiana si svolge il cosiddetto Derby della Madonnina. I nerazzurri dell’Inter, guidati da Simone Inzaghi, affrontano i rivali di sempre del Milan. I padroni di casa, sulla carta, partono favoriti. Gli ospiti, tuttavia, possono sfruttare la ventata di positività portata da Sergio Conceicao, da pochi giorni nuovo allenatore dopo aver preso il posto di Paulo Fonseca.

L’Inter, nella scorsa stagione vincitrice del campionato, ha raggiunto la finale sconfiggendo per 2 a 0 la sempre insidiosa Atalanta. Il Milan, invece, è riuscita a guadagnarsi un posto nel match più importante dopo aver avuto la meglio, per 2 a 1, sulla Juventus di Thiago Motta.

Le statistiche e gli ascolti

Mediaset spera di confermare, anche nella finale, gli ottimi ascolti ottenuti fino a qui dalla Supercoppa Italiana. Considerando la Total Audience, ovvero la fruizione classifica televisiva e quella mediante i device digitali, la partita Inter-Atalanta ha convinto 5,4 milioni di italiani con una share del 26%. Ancora meglio ha fatto la sfida Juventus-Milan, che il giorno seguente ha tenuto compagnia a 6,8 milioni di persone con il 32,3%.

Tornando alla finale, l’Inter, in caso di vittoria, solleverebbe il trofeo della Supercoppa Italiana per la nona volta, la quarta consecutiva. Il Milan, fino ad oggi, ha trionfato sette volte, l’ultima nel 2016, quando ha battuto ai calci di rigore la Juventus. Vari i dubbi di formazione per entrambe le compagini Inzaghi, in particolare, deve fare i conti con gli acciacchi di Correa e Thuram, che dovrebbero partire dalla panchina. Il titolare al fianco di Lautaro è Taremi. In casa rossonera, il tecnico Conceicao ha da poco accolto in gruppo Leao, che tuttavia non dovrebbe partire dall’inizio. Il tridente d’attacco, dunque, dovrebbe essere composto da Jimenez, Morata e Pulisic.

Supercoppa Italiana 2025 finale, diretta su Canale 5

La finale di Supercoppa Italiana 2025 prende il via alle 20:00. Il match è in onda su Canale 5 ed è raccontato da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Gli inviati a bordocampo sono Francesca Benvenuti, Claudio Raimondi, Alessio Conti e Daniele Miceli. In streaming, è possibile seguire l’incontro tramite il sito Mediaset Infinity. Dalle 19:00 alle 19:30, Monica Bertini conduce il prepartita su Italia 1. In seguito, la linea passa a Canale 5. Al termine del fischio finale, la rete ammiraglia del Biscione propone il postpartita, anch’esso guidato da Monica Bertini.