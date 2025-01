Tom e Lola episodi Il tesoro dei templari e Sulla pista di Montecristo: trama e cast

Lunedì 6 gennaio, su Giallo, è possibile vedere gli episodi Il tesoro dei templari e Sulla pista di Montecristo di Tom e Lola. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile dalle ore 21:10 circa.

Tom e Lola Il tesoro dei templari, regista e dove è girata

La regia è a cura di Jason Roffé, Stephan Kopecky, Thierry Petit, Octave Raspail, Jason Roffé e Adeline Darraux. La sceneggiatura, invece, è firmata da Camille Couasse, Sarah Farkas, Juliette Fourniez Motta, Emmanuel Jacomet, Joseph Lantigny, Khajag Soudjian, Charlène Galan e Aurore Bruey.

La prima stagione di Tom e Lola è composta da dodici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre, ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. Le società che l’hanno realizzata sono le DEMD Productions, France Télévisions, Be-FILMS e RTBF. Le riprese della serie si sono svolte in varie località della Francia e del Belgio.

Tom e Lola Il tesoro dei templari, la trama

Nel corso de Il tesoro dei templari di Tom e Lola, i protagonisti devono lavorare per ricercare un giovane archeologo. Quest’ultimo è scomparso nel nulla mentre era a lavoro nei pressi del massiccio del Monte Bianco. Ben presto, però, il caso si trasforma in una vera e propria caccia al tesoro, che riporta i due indietro nel tempo, all’epoca dei Templari. L’oggetto della ricerca è una misteriosa spada che avrebbe dei poteri magici.

Sulla pista di Montecristo, la trama

In seguito, la serata del 6 gennaio con la serie Tom e Lola va avanti con l’episodio Sulla pista di Montecristo. In esso, i protagonisti scoprono il cadavere di un uomo. Inizialmente, Tom e Lola sospettano che la vittima sia Julien Bartoletti, accusato di omicidio ma evaso dal carcere. Gli esami autoptici, tuttavia, confermano che non si tratta di lui. Ciò significa che Julien, armato e pericoloso, è ancora in circolazione.

Tom e Lola Il tesoro dei templari, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tom e Lola, serie tv poliziesca la cui prima puntata è in onda, in Italia, su Giallo dalle 21:10 circa di lunedì 6 gennaio.