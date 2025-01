Champions League 2024-2025, la settima giornata: il Milan su Amazon Prime Video, su TV8 PSG-City

Martedì 21 gennaio prende il via la settima giornata di Champions League 2024-2025. Quello odierno è il penultimo turno della fase a gironi.

Champions League 2024-2025 settima giornata, i match del martedì

Cinque i team italiani in campo in Champions League. Si tratta del Bologna, del Milan, della Juventus, dell’Inter e dell’Atalanta. Ogni giornata, Sky propone ai propri abbonati, in diretta e in esclusiva, le partite di quattro delle compagine nostre portacolori. L’altra, invece, è visibile su Amazon Prime Video.

La settima giornata di Champions League prende il via il 21 gennaio, alle 18:45. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo lo stop in campionato contro il Napoli, cerca la vittoria ai danni dello Sturm Graz. I neroazzurri, in caso di vittoria, potrebbero continuare a sperare di ottenere l’automatica qualificazione alla fase successiva. Il match è visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con il commento di Stefano Borghi e Blerim Dzemaili.

In seguito, alle 21:00, scende in campo il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù, che occupano il quartultimo posto in classifica e sono già automaticamente eliminati dal torneo, cercano di fermare il Borussia Dortmund, da anni uno dei team più importanti del panorama calcistico mondiale. Il confronto è nei palinsesti di Sky Sport Arena e Sky Sport 4K ed è raccontato dalla coppia Massara-Gobbi.

In contemporanea, il calendario della settima giornata di Champions League propone Club Brugge-Juventus. Sulla carta, la sfida è equilibrata: i padroni di casa hanno 10 punti, ovvero uno in meno rispetto a quelli dei bianconeri. Il faccia a faccia è raccontato da Federico Zancan e Riccardo Montolivo ed è in onda su Sky Sport Uno.

Il Milan su Amazon Prime Video

La settima giornata di Champions League procede mercoledì 22 gennaio. Alle 21:00, l’Inter di Simone Inzaghi, in caso di vittoria in trasferta contro lo Sparta Praga, potrebbe già festeggiare la matematica qualificazione al prossimo turno. L’incontro chiude il turno per Sky, che lo ha inserito nella programmazione tv di Sky Sport Uno. Per l’occasione, l’emittente satellitare schiera, in qualità di commentatori, la storica coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Infine, la giornata di Champions League termina, per le italiane, sempre alle 21:00 con Milan-Girona. I rossoneri devono vincere per sperare nella qualificazione al prossimo turno. Tuttavia, incontrano l’insidioso team spagnolo, vera e propria sorpresa della passata stagione. La partita è fruibile esclusivamente su Amazon Prime Video ed è raccontato da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League 2024-2025 settima giornata, in chiaro su TV8 PSG-Manchester City

Infine, torna, anche per la settima giornata, il consueto appuntamento con la Champions League in chiaro. Il punto di riferimento, come sempre, è TV8, che dalle 21:00 di mercoledì 22 gennaio propone il big match fra il Paris Saint Germain e il Manchester City. La telecronaca è di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.