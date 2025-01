Stasera in tv martedì 21 gennaio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 21 gennaio 2025. Su Rai3, il film Il maestro giardiniere, con Joel Edgerton. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 21 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction BlackOut 2 – Le verità nascoste, con Alessandro Preziosi. Due episodi. Il primo s’intitola, “L’attesa”. L’omicidio di Umberto, che prima di morire ha tentato di rivelare qualcosa, apre nuovi ed inquietanti scenari. Giovanni (Alessandro Preziosi) e gli altri sospettano di Karim, ma il proiettile rinvenuto nel cadavere non è compatibile con il suo fucile. A seguire, l’episodio, “L’inganno”. Quando i sopravvissuti trovano Marco, lui è incosciente e ferito. Mentre viene soccorso e sottoposto alle cure di Claudia, Giovanni e Federica entrano nel rifugio del militare russo e si rendono conto che l’uomo non è solo.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Ma… diamoci del tour! In Europa. Terzo e ultimo martedì in compagnia di Enrico Brignano in giro per l’Europa con la sua ironia. Nel viaggio il comico romano incontra i nostri connazionali che hanno scelto di vivere fuori dall’Italia. Non mancano, anche stasera, corposi estratti dello spettacolo teatrale che dà il titolo al programma.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. I rapporti tra Stati Uniti e Italia, dopo la recente visita lampo in Florida della premier Giorgia Meloni e l’odierna cerimonia di insediamento di Donald Trump, sono all’attenzione di Bianca Berlinguer. Su questo e sugli altri temi del giorno interviene, in apertura, l’immancabile Mauro Corona.

Su Canale 5, alle 21.20, il telefilm Amore e vendetta – Zorro, con Miguel Bernardeau, Renata Notni. Dopo la cattura di Nah-Lin, uno dei suoi uomini chiede aiuto a Diego (Miguel Bernardeau), minacciando di rivelare pubblicamente la sua identità segreta. De la Vega acconsente e va alla prigione per tentare di convincere il capitano Monasterio a liberare la donna.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Uno dei punti di forza di questo talk è la flemma con la quale Giovanni Floris conduce il dibattito in studio. La diretta, come da consuetudine, si apre con la copertina satirica curata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. La settima edizione del programma di Francesco Panella a caccia dei migliori ristoranti italiani all’estero parte dalla costa di Bali (Indonesia), il paradiso dei surfisti. Proseguirà, nelle prossime puntate, a Singapore e ad Hanoi.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Un’altra bella serata con il reality condotto da Flavio Montrucchio. Tra le novità di questa edizione, alcune puntate a tema: una serata, in particolare, sarà in maschera e tutti, sia ospiti che brigata, dovranno travestirsi.

I film di questa sera martedì 21 gennaio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Paul Schrader, Il maestro giardiniere, con Sigourney Weaver. Narvel Roth (Joel Edgerton), giardiniere scrupoloso, si prende cura di una storica tenuta, Gracewood Gardens, e della sua ricca proprietaria, la vedova Norma Haverhill (Sigourney Weaver). Tutto cambia con l’arrivo di Maya, la bisnipote di Norma, che entra prepotentemente nella vita di Narvel.

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Giulia L. Steigerwalt, Settembre, con Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio. Francesca, sposata con Alberto, si sente insoddisfatta del suo matrimonio. La sua vita s’intreccia con quella del figlio Sergio, del ginecologo Guglielmo, e di Debora, a sua volta in crisi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra de 1981, di Wolfgang Petersen, U-Boot 96, con Jurgen Prochnow, Herbert Gronemeyer. Seconda Guerra Mondiale. Il sommergibile tedesco del capitano Willenbrock e del tenente Werner semina il panico nell’Atlantico, evitando tutti gli attacchi nemici.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di Boaz Yakin, Safe, con Jason Statham, Catherine Chan. L’ex agente speciale Luke Wright (Jason Statham) vive solitario dopo che un boss russo gli ha sterminato la famiglia. Un giorno si trova a difendere una ragazzina cinese genio della matematica, a conoscenza di un complicatissimo codice. La piccola è nel mirino di russi, cinesi e poliziotti corrotti.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 2007, di James Mangold, Quel treno per Yuma, con Russell Crowe. Per riscattare la famiglia dalla povertà, Dan Evans, reduce dalla Guerra Civile, si offre per un difficile incarico: scortare il bandito Ben Wade fino al treno che lo condurrà in carcere.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2010, di Greg Berlanti, Tre all’improvviso, con Katherine Heigl, Josh Duhamel. Holly ed Eric si detestano da sempre. Ma il testamento di una coppia di amici, che ha perso la vita in un incidente d’auto, li costringerà ad allevare insieme la piccola Sophie.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Luca Miniero, La scuola più bella del mondo, con Christian De Sica, Rocco Papaleo. Filippo Brogi è il preside di una scuola media toscana. Per errore invita nel suo istituto una classe di studenti napoletani, accompagnati dall’eccentrico professore Gergale.

Stasera in tv martedì 21 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Alexander Payne, The Holdovers – Lezioni di vita, con Da’Vine Joy Randolph. New England. Paul, scontroso professore, deve sorvegliare gli studenti rimasti al campus per le vacanze di Natale. Stringerà un insolito legame con uno di loro e con la cuoca della scuola.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Stefano Sollima, Suburra, con Pierfrancesco Favino, Alessandro Borghi. Alcuni speculatori edilizi intendono trasformare il litorale romano in un paradiso del gioco d’azzardo. Ma, per realizzare il progetto, serve l’appoggio di politici corrotti e boss.