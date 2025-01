Serie A 2024-2025, la 22esima giornata: Napoli-Juventus solo su DAZN

Venerdì 24 gennaio prende il via la 22esima giornata di Serie A 2024-2025. Il turno, valevole per il massimo campionato di calcio, è composta da dieci appuntamenti, tutti in onda su DAZN. Tre di questi, inoltre, sono trasmessi su Sky.

Serie A 2024-2025 22esima giornata, gli anticipi

Il primo anticipo della 22esima giornata di Serie A 2024-2025 prende il via il 24 gennaio, alle 20:45 circa. Il Cagliari di Davide Nicola, reduce da due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre uscite, accoglie alla Unipol Domus il Torino, che sette giorni fa ha ottenuto un buon pareggio nella trasferta contro la Fiorentina.

Sabato 25 gennaio, alle ore 15:00 è protagonista l’Atalanta. I neroazzurri di Gian Piero Gasperini, terzi in campionato, sono impegnati nell’insidiosa trasferta contro il Como. Segue, alle 18:00, la supersfida fra la capolista Napoli, allenata da Antonio Conte, e la Juventus di Thiago Motta, che dopo una lunga serie di pareggi si è sbloccata vincendo 2 a 0 contro il Milan. Infine, alle 20:45, prende il via il turno anche su Sky grazie ad Empoli-Bologna.

Chi scende in campo la domenica

La 22esima giornata di Serie A 2024-2025 procede domenica. Alle 12:30 il Milan dà il benvenuto allo stadio San Siro al Parma. Poche ore più tardi, alle 15:00, la Roma di Claudio Ranieri, dopo il brutto stop in Europa League, prova ad avere la meglio sull’Udinese. Alle 18:00, sia DAZN che Sky offrono ai propri abbonati il faccia a faccia tra il Lecce e l’Inter, con quest’ultimi che ambiscono a vincere per restare in scia della capolista Napoli. Alle 20:45, la Lazio di Baroni scende in campo contro la Fiorentina.

Infine, lunedì 27 gennaio, la 22esima giornata di Serie A termina con due posticipi. Alle 18:30 spazio allo scontro salvezza fra Venezia ed Hellas Verona, rispettivamente penultima e terzultima in campionato. Alle 20:45, il Genoa, dopo la sconfitta della scorsa giornata, è protagonista contro il Monza.

Serie A 2024-2025 22esima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per raccontare i match della 22esima giornata di Serie A.

Empoli-Bologna: Massara e Marocchi;

Massara e Marocchi; Lecce-Inter: Zancan e Minotti;

Zancan e Minotti; Genoa-Monza: Barone e Gobbi.

Queste, invece, le voci selezionate da DAZN in vista del turno del massimo campionato.