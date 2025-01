M Il figlio del secolo, la terza puntata: trama, cast e curiosità

Venerdì 24 gennaio, su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic, visibili sul canale 301 e 110 di Sky, è in onda la terza puntata di M Il figlio del secolo. La fiction, che narra l’ascesa al potere di Benito Mussolini, è in programmazione dalle 21:20 circa.

M Il figlio del secolo terza puntata, regista e dove è girata

Produzione Sky Original, la società che ha lavorato alla realizzazione del titolo è la The Apartment Pictures. La sceneggiatura è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Antonio Scurati, che per la sua opera ha ottenuto vari riconoscimenti, fra cui il prestigioso Premio Strega. Coloro che hanno scritto la trama della serie sono Stefano Bises e Davide Serino. La regia, invece, è a cura di Joe Wright. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese.

M Il figlio del secolo terza puntata, la trama

Durante l’appuntamento di oggi della serie, Benito Mussolini, dopo i fatti di sette giorni fa, ha ottenuto finalmente il potere. Tuttavia, ciò che ha ottenuto non è ancora sufficiente: il protagonista, infatti, vuole avere il controllo esclusivo della nazione. Mussolini, allora, desidera affrontare nuove elezioni, però con una differente legge elettorale, che possa favorirlo alle urne.

Consapevole del pericolo che può rappresentare, il capo del partito cattolico Don Sturzo fa di tutto pur di tentare di sbarrare a Mussolini la strada ed impedirgli l’ascesa politica. Tuttavia, il protagonista riesce ad aggirare l’ostacolo: in cambio di maggiori concessioni alla Chiesa, ottiene la cacciata dell’oppositore politico.

Spoiler finale

Mussolini, in M Il figlio del secolo di oggi, riesce a modificare la legge in suo favore e si presenta alle urne. Per essere sicuro di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, Mussolini decide di aprire le liste del partito fascista ai politici di qualsiasi formazione. Molti, pur di essere rieletti, abbandonano i propri partiti ed accantonano i propri ideali, sostenendo Mussolini. Quest’ultimo, ben presto, deve affrontare un carismatico ed autorevole capo fascista, che si ribella in nome della purezza del movimento.

M Il figlio del secolo terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante M Il figlio del secolo, serie tv la cui prima stagione prosegue su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic venerdì 24 gennaio, dalle ore 21:20.