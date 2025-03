Linea Verde, la puntata del 9 marzo: viaggio nella Penisola Sorrentina

Domenica 9 marzo, Rai 1 manda in onda una nuova puntata di Linea Verde. Il programma prende il via, come di consueto, alle 12:20 circa.

Linea Verde 9 marzo, protagonista la Penisola Sorrentina

Al timone di Linea Verde di domenica 9 marzo torna la solita coppia composta da Peppone Calabrese e Livio Beshir. I due sono affiancati da Margherita Granbassi, ex schermitrice che, solitamente, percorre alcuni degli itinerari naturalistici più belli dei territori visitati. L’appuntamento è visibile, in streaming ed on demand, su Rai Play.

Nel corso di Linea Verde, le telecamere della rete ammiraglia della TV di Stato raggiungono la Campania. In particolare, visitano i suggestivi luoghi della Penisola Sorrentina. Si tratta di un luogo iconico, entrato nell’immaginario di tutti e frequentato da un turismo internazionale grazie anche al cinema, alla musica e ai tanti scrittori e letterati che vi hanno soggiornato nel tempo.

Peppone parte da Marina Grande

A Linea Verde di 9 marzo, Peppone Calabrese parte da Marina Grande, borgo marinaro di Sorrento. Qui, il regista Dino Risi, negli anni ’50, ha ambientato alcune scene del film cult Pane, amore e … con Sofia Loren. Dopo aver dialogato con alcuni pescatori locali, il conduttore propone un focus sui limoni, prodotti di eccellenza del territorio. Sul Monte Comune, facente parte della catena dei Monti Lattari, il padrone di casa incontra Giuseppe, un allevatore che produce il famoso Provolone del Monaco DOP utilizzando gli stessi metodi di duecento anni fa. Infine, a Vico Equense, assaggia la pizza al metro, altro simbolo locale.

Livio Beshir, durante Linea Verde, scopre alcune tradizionali artigiane del luogo, come l’intarsio del legno, attività che ha avuto i suoi fasti nell’800, durante il Grand Tour. Il conduttore entra nella bottega di Pasquale per scoprire questa antica tecnica. Livio passa del tempo con un fotografo, che dopo trent’anni passati all’estero ha sentito il richiamo per la sua terra ed ha fatto ritorno a Sorrento. Passa del tempo con lo chef Peppe Guida, che realizza piatti con ingredienti tipici del territorio.

Linea Verde 9 marzo, la vista sul Golfo di Napoli

Nel corso di Linea Verde di oggi, Margherita Granbassi è a Punta Campanella, da cui si gode una vista privilegiata sull’isola di Capri. Inoltre, sale in cima al Monte San Costanzo, da cui è possibile ammirare il Golfo di Napoli. Le telecamere, infine, analizzano le bellezze di Salerno. Per il gran finale, tutti insieme si ritrovano a Marina Grande, dove ballano la tarantella salentina.