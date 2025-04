Martedì 1° e mercoledì 2 aprile si svolgono le semifinali di andata di Coppa Italia. La coppa nazionale più importante del nostro paese si avvia alle fasi conclusive.

Coppa Italia semifinali andata, dove vedere Empoli-Bologna

Martedì 1° aprile, il calendario delle semifinali di Coppa Italia propongono il primo incontro. Si tratta di un match che, almeno alla vigilia, nessuno si sarebbe, probabilmente, mai immaginato.

La squadra padrona di casa è l’Empoli, attualmente guidata da Roberto D’Aversa e in piena lotta per la salvezza. Il club, fondato nel 1920, non è mai riuscito a raggiungere le semifinali di Coppa prima d’ora.

I toscani, nella semifinale di andata, affrontano il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù sono arrivati in tale fase del torneo per la sesta volta nella storia e sperano di allungare ancora la striscia di risultati utili consecutivi, avendo vinto le ultime cinque partite disputate.

Dove vedere Empoli-Bologna

La partita di Coppa Italia con protagoniste l’Empoli e il Bologna è proposta martedì 1° aprile, dalle ore 21:00 circa. L’incontro è trasmesso in diretta e in esclusiva su Canale 5, che si collega dall’impianto sportivo a partire dalle ore 20:50 circa.

La telecronaca della sfida è a cura di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. I due possono contare sul sostegno degli inviati Monica Vanali e Daniele Miceli, presenti a bordocampo. Gli spazi di approfondimento che anticipano e posticipano il faccia a faccia sono guidati da Monica Bertini ed hanno come opinionisti Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Franco Ordine ed Andrea De Marco.

Coppa Italia semifinali andata, il derby di Milano

Infine, mercoledì 2 aprile si svolge la seconda ed ultima semifinale di andata di Coppa Italia. Il calendario propone l’ennesimo derby di Milano della stagione fra il Milan e l’Inter.

I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro il Napoli di pochi giorni fa, ma quest’anno hanno ottenuto sempre ottimi risultati contro i rivali, contro i quali hanno vinto anche la Supercoppa Italiana a gennaio.

I nerazzurri, al contrario, sono in grande stato di forma, essendo momentaneamente primi in classifica in campionato, a più tre sulla diretta inseguitrice Napoli.

Il fischio di inizio di Milan-Inter è alle 21:00 e la partita è una esclusiva di Canale 5, dove è raccontata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A bordocampo ci sono Angiolo Radice e Claudio Raimondi. Il pre e post partita, guidati da Monica Bertini, hanno come opinionisti Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.