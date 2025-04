Sarà uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate. Stiamo parlando del Mondiale per club di calcio, completamente rivoluzionato dal 2025.

Mondiale per Club 2025, la competizione parte il 15 giugno

Il Mondiale per Club 2025 prende il via il 15 giugno prossimo. La Fifa, organizzatrice della competizione, ha deciso che tutti i match si svolgeranno nei vari impianti degli Stati Uniti, dove, fra l’altro, il prossimo anno si giocheranno i Mondiali.

Come già accennato, dal 2025 il Mondiale per Club di calcio è completamente rivoluzionato. Ai nastri di partenza del torneo vi sono le trentadue squadre più forti al mondo, rappresentanti di tutti i cinque continenti.

Molto importante, poi, è l’impatto economico del torneo. Il montepremi stanziato è pari ad un miliardo di euro, distribuito fra tutti i club. Quello vincitore potrà godere di un incasso di 125 milioni di dollari.

Come è organizzato

I trentadue team protagonisti del Mondiale per Club, scelti in base ai risultati ottenuti nelle ultime stagione e al posizionamento nel ranking, sono suddivisi in otto gironi, da quattro compagini ciascuno. I primi due team di ogni raggruppamento sono qualificati automaticamente alla fase ad eliminazione diretta, composta da ottavi, quarti, semifinali e finale. In totale, il calendario del torneo conta 63 partite. L’ultima, la finale, si svolge il 13 luglio presso il MetLife Stadium di New York.

Mondiale per Club 2025, quali squadre gareggiano

Delle squadre partecipanti, il maggior numero sono provenienti dell’Europa. Il vecchio continente è rappresentato da dodici compagini, ovvero Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Porto, Benfica e Salisburgo. Ad esse si aggiungono le nostrane Inter e Juventus.

Per l’Asia arrivano l’Al-Hilal, l’Urawa Reds, l’Al-Ain e l’Ulsan HD. Dall’Africa provengono l’Al-Ahly, l’Esperance, il Wydad Casablanca e il Mamelodi Sundowns. La delegazione del Nord America è composta dal Pachuca, dal Monterrey e dal Seattle Sounders, a cui si aggiunge l’Inter Miami. Il quinto team dev’essere ancora selezionato, dopo l’esclusione del Leon.

Il Sud America, poi, punta su Botafogo, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Infine, dall’Oceania arriva l’Auckland City.

Per quanto riguarda le nostre compagini, l’Inter è nel girone E con Monterrey, Urawa Reds e River Plate. La Juventus, invece, è nel raggruppamento G insieme a Manchester City, Al-Ain e Wydad Casablanca.

Mondiale per Club 2025, dove vederlo in Italia

In Italia, il Mondiale per Club 2025 è visibile, integralmente e gratuitamente, tramite la piattaforma di intrattenimento sportivo DAZN. Essa, inoltre, ha annunciato di aver trovato un accordo con Mediaset, che propone, nelle propri reti, un match del torneo al giorno. Il Biscione, in particolare, manda in onda uno dei match migliori fra quelli presenti nella fascia serale del calendario.