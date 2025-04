Stasera in tv venerdì 4 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Monica Maggioni, Newsroom. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 4 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. La settima e penultima puntata, condotta da Antonella Clerici, vede protagonisti i 24 cantanti (6 per ogni coach) selezionati lo scorso venerdì, subito dopo la conclusione delle audizioni al buio. Tra loro ci sono i 12 talenti (3 per squadra) che si esibiranno l’11 aprile in diretta nella serata finale.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. Nel programma di Monica Maggioni, nato con l’obiettivo di creare un legame tra l’audience generalista e quella digitale, ci sono reportage, data analysis, le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati in numerosi Paesi del mondo.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Norma. L’opera di Bellini andata in scena al Teatro La Fenice nel 2015 secondo la rilettura dell’artista afro-americana Kara Walkerz. Sul podio, il Maestro Gaetano D’Espinosa. Nel cast, tra gli altri, Carmela Remigio, Gregory Kunde, Dmitry Beloselskiy.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Ogni giorno le indagini sui casi di omicidio più chiacchierati offrono nuovi spunti alla redazione del programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Stasera, tutti gli aggiornamenti, dall’omicidio di Pierina Paganelli a quello di Chiara Poggi passando per la morte di Liliana Resinovich.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. La classifica “Social Top Ten” del talk di Diego Bianchi, in arte Zoro, accoglie le notizie più curiose del web nella settimana in corso. Da sempre questo mondo offre spunti di discussione in studio ma con una giusta dose di ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia. Una Mystery Box insolita per i concorrenti del talent con gli stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Prova in esterna alle Scuole Centrali Antincendi di Roma dove gli aspiranti chef dovranno sfamare 100 pompieri.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Le vicende che riguardano Donald Trump hanno indotto Maurizio Crozza a riproporre tra i suoi più riusciti personaggi anche Federico Rampini, l’autorevole editorialista del Corriere della Sera con la cittadinanza americana.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie con Fulvio Marino. I concorrenti si sfidano su tre prove: una preparazione salata, dolce e una specialità della casa. Per giudicare le preparazioni Marino è affiancato, ogni volta, da un ospite diverso. Il vincitore si porta a casa 1500 euro.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, con Salmo. Protagonista della 6° puntata è Snake, un latitante ricercato per un tentato omicidio che deve fuggire con una nuova identità. Ma l’incontro con Kyru intralcia i suoi piani.

I film di questa sera venerdì 4 aprile 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2006, di Rosalind Ross, Father Stu, con Mark Wahlberg, Mel Gibson. Stuart (Mark Wahlberg), pugile amatoriale del Maine, si trasferisce in California con il sogno di diventare un attore. Un brutto incidente in moto, mentre guida ubriaco, rischia di ucciderlo, ma in quel momento ha una visione della Vergine Maria: sopravvissuto miracolosamente, Stuart entra in seminario.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Jonathan Sobol, Il fornaio, con Ron Perlman. Un anziano panettiere deve fare tutto il possibile per ritrovare suo figlio che sembra essere scomparso e difendere dalla mafia la nipotina di cui non sapeva l’esistenza.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1955, di Douglas Sirk, Secondo amore, con Rock Hudson, Jane Wyman. La vedova Cary Scott s’innamora di Ron Kirby, il suo giardiniere più giovane di lei di dieci anni. Dovrà combattere con i pregiudizi di figli e amici e con le sue stesse paure.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di Olivier Megaton, Taken – La vendetta, con Liam Neeson, Maggie Grace. Turchia: mentre si trova ad Istanbul, l’ex agente della Cia Bryan Mills (Liam Neeson) viene raggiunto dall’ex moglie Lenore (Famke Janssen) e dalla figlia Kim (Maggie Grace). Ma la tranquillità di quella che sembra una bella vacanza viene subito sconvolta: la vendicativa mafia albanese è sulle loro tracce.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film di fantascienza del 2009, di J.J. Abrams, Star Trek – Il futuro ha inizio, con Chris Pine. Il giovane capitano Kirk è alla sua prima missione a bordo dell’Enterprise. Deve affrontare il romulano Nero che intende distruggere tutti i pianeti della Federazione.

Su Iris, alle 21.15, il film giallo del 2009, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr, Jude Law. Londra, fine del 1800: il detective Sherlock Holmes e il dottor Watson danno la caccia al terribile Lord Blackwood. Il criminale pare aver scoperto il segreto dell’immortalità e…

Stasera in tv venerdì 4 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Jonathan Liebesman, Megan Fox, Will Arnett, Tartarughe Ninja. New York è terrorizzata dal malvagio Schredder. Le tartarughe ninja Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello e la reporter April cercano di sventare i suoi loschi piani.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1993, di Renny Harlin, Cliffhanger – L’ultima sfida, con Sylvester Stallone. Dopo un tragico incidente, Gabe Walker lascia il suo lavoro di guida alpina, le montagne e la donna che ama. Ma quando ci sarà bisogno di lui, non si tirerà indietro.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Manetti Bros, Diabolik – Chi sei? con Miriam Leone, Giacomo Gianniotti. Diabolik e la sua complice Eva Kant sono pronti a mettere in atto un nuovo ingegnoso piano. L’ispettore Ginko cercherà ancora una volta di impedirgli di portare a termine la missione.