Sabato 26 aprile, giorno in cui si celebrano i funerali di Papa Francesco, cambia la programmazione tv di molte reti nazionali. In segno di rispetto per il lutto, soprattutto la Rai ha deciso di modificare in maniera sostanziale i palinsesti.

Programmazione tv sabato 26 aprile, i palinsesti di Rai 1

Per quanto riguarda Rai 1, sabato 26 aprile salta la consueta programmazione tv della mattina. Dalle ore 08:25, infatti, si svolge la diretta dei funerali, che procede fino alle 13:30, quando parte l’edizione del TG1.

Alle 14:00, al posto de Le Stagioni dell’Amore, c’è Linea Bianca. Alle 14:40 tocca a Passaggio a Nord Ovest, che precede, dalle 15:50, A Sua Immagine con Lorena Bianchetti. Dalle 17:10, Emma D’Aquino guida Sabato in Diretta, seguito da L’Eredità. In access prime time non c’è Affari Tuoi, sostituito da uno speciale Porta a Porta. Esso si prolunga fino alla prima serata, sostituendo lo speciale de L’Eredità. In seconda serata, dalle 23:25, c’è il film Mio fratello rincorre i dinosauri. Stop di una settimana per Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo.

Le altre reti della TV di Stato

Analizzando la programmazione tv delle altre reti Rai, la mattina di Rai 2 è dedicata ai funerali di Papa Francesco. Alle 13:30 c’è Il Provinciale, seguito alle 14:00 dalla replica di Amore cucina e curry e Un amore di maggiordomo. Dopo le consuete rubriche pomeridiane del TG2 e le repliche di Blue Bloods, in prima serata tornano FBI e FBI International.

Su Rai 3, dalle 08:00 alle 10:00 c’è Agorà Weekend, seguito dai documentari di Geo. Nel pomeriggio, dopo TV Talk e La Biblioteca dei Sentimenti, parte la pellicola I tre moschettieri. In prima serata c’è il documentario Liliana, inizialmente previsto per ieri, giovedì 24 aprile.

Programmazione tv sabato 26 aprile, Canale 5 conferma Amici

Per quanto riguarda la programmazione tv di Canale 5, anche qui si registrano varie modifiche soprattutto la mattina, quando uno speciale del TG5 segue le esequie funebri. Nel primo pomeriggio ci sono le soap Beautiful e Tradimento, che precedono Verissimo. Nel preserale c’è una replica di Avanti un Altro. Nell’access prime time e in prima serata sono confermati Striscia la Notizia! e il Serale di Amici di Maria De Filippi. Sulle altre reti del Biscione non sono in programma altre variazioni.

Su La7, la mattina è affidata ad Enrico Mentana con lo speciale del telegiornale per seguire i funerali. Dalle 14:00 c’è una puntata di Barbero Risponde. Mezz’ora dopo, dalle 14:30 circa, Corrado Augias conduce La Torre di Babele, seguito alle 16:00 da Eden di Licia Colò. Confermati, infine, Famiglie d’Italia ed In Altre Parole.